Charla: deportistas debatirán sobre la presencia de las mujeres e identidades diversas en San Juan

En el contexto del Día de la Mujer Trabajadora un grupo de deportistas de diferentes disciplinas de San Juan debatirán sobre deportes y géneros. El encuentro que se realizará a las 17.30 de este jueves en el Salón Cultural de UPCN surgió con la idea de reflexionar sobre las experiencias de deportistas mujeres e identidades diversas con la finalidad de promover la equidad.

En el debate participarán Leonela Yúdica (boxeo), Amelia Zavalla y Manuela Wingord (rugby), Marta Orellana (atletismo y fútbol), Silvia Falcón (fútbol), Elizabeth Montaña (Volley), Mónica Vela (fútbol), Soledad Montilla y Natasha Ríos (hockey sobre césped), Yamila Salinas (periodista de deportes y jugadora rugby), entre otras.

Charla en UPCN.

“La presencia de deportistas mujeres e identidades diversas ha crecido en los últimos años en Argentina, y San Juan en particular. No es casual el auge del fútbol femenino, los equipos de rugby de mujeres en clubes emblemáticos de Argentina y San Juan, igual en el boxeo, básquet, ciclismo, vóley, etc. Muchos espacios e instituciones deportivas deben reconfigurarse para dar espacio y accesibilidad a las disciplinas deportivas a mujeres e identidades sexuales diversas, áreas lideradas históricamente por varones. En este marco se considera oportuno promover la equidad de género que implica reconocer y dar respuestas a las necesidades, preferencias e intereses de mujeres, identidades sexuales diversas y varones por igual”, expresó el comunicado.