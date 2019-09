Caucete fue elegido como una de las "capitales alternativas de la Argentina"

El proyecto está basado en el federalismo cooperativo y horizontal, con una nueva institucionalidad donde las provincias sean protagonistas. Para llevar esto a cabo, realizarán reuniones de gabinete de forma regular, con una periodicidad de 30 días. El objetivo es descentralizar los organismos del Estado nacional en función de las economías regionales y recursos de cada territorio. Las agendas regionales debatirán temas relacionados con: agroindustria; vitivinícolas; olivícolas; energía; frutihortícolas; textil; agricultura; industria maderera; polo tecnológico; pesca y ganadería, entre otros.





En su discurso, Fernández destacó que "la Argentina dice ser un país federal pero en realidad no lo es". En este contexto es que habló de su proyecto, ideado por el fallecido exgobernador cordobés Juan Manuel De la Sota: "Argentina tiene una Capital Federal, pero queremos que tenga otras capitales alternas que obligue al Gobierno a salir de Buenos Aires, a llevar y a conocer lo que pasa en el interior del país".





Tras el acto, Sergio Uñac, en rueda de prensa manifestó que "el proyecto de federalizar el país significa sacarlo de un precepto constitucional, que habitamos un país representativo, republicano y federal, y el último concepto creo que ha estado ausente durante mucho tiempo en la política argentina, fundamentalmente estos últimos tres años y medio".





Además, comentó que conversó con Santiago Cafiero, hombre de confianza de Fernández: "designar capitales alternativas a las capitales que tienen las provincias no es solamente mirar el interior, sino mirar el interior del interior. Hemos designado a Caucete y me parece que es materializar que el concepto federal no es sólo un pedido", subrayó Uñac.





