San Juan aumentó el acatamiento al aislamiento social, pero quedó al límite del contagio

La Provincia atraviesa una etapa de contención en el marco de la lucha contra la pandemia del Coronavirus. En el segundo día del Aislamiento Social Obligatorio, impuesto por decreto presidencial, el comportamiento social se ha incrementado favorablemente, según informaron fuentes calificadas.

Si bien, el mayor flujo de personas, en negocios cercanos a su domicilio, fue registrado por la mañana del sábado, por la tarde, se advirtió el cese de las actividades, lo cual es positivo para evitar contagios.

Las autoridades sanitarias insisten con que el cumplimiento de la cuarentena obligatoria es fundamental para bajar los niveles de proyección que han establecido, en un futuro próximo. En cuanto al aislamiento, desde la cartera sanitaria, migraciones y legales, se encuentran bajo seguimiento 502 personas, que llegaron desde países con circulación del virus.

Afortunadamente, no se han reportado aún casos en la provincia, pero temen que esto ocurra si no se sigue al pie de la letra la solicitud por parte del Gobierno. Mientras tanto, siguen repatriando argentinos en el exterior y se espera que San Juan reciba parte de esos contingentes, por lo que aún no estamos exentos de alojar portadores.

En Mendoza, a pocos kilómetros de la ciudad sanjuanina, ya hubo una muerte y se confirmaron 5 casos, durante el sábado. Esto nos ubica en un punto vulnerable del mapa de contagios, según especialistas.

Por su parte, los números en Argentina se han elevado considerablemente: son 225 según lo confirmado por el Ministerio de Salud de la Nación, 67 nuevos casos informados, a última hora del sábado.

Reflexionemos sobre la obligación del aislamiento. Queremos protegerlos. Quedémonos en casa
Sergio Uñac, gobernador de San Juan

En este contexto, desde San Juan insisten en la toma de conciencia de los padres que aún no comprenden que es un riesgo llevar a sus hijos a las plazas y parques. "Tienen que hablar con los chicos, que sepan lo que está pasando; se tienen que quedar en casa", expresó la jefa de Epidemiología, Mónica Jofré y siguió: "Que se entienda este concepto. Es quedarse en casa, no es juntarse con los amigos o los vecinos. No."

Por otra parte, el propio gobernador, a tono con la situación, grabó un video desde Casa de Gobierno, para instar a los sanjuaninos a que no abandonen sus domicilios y que tomen conciencia de que "no estamos de vacaciones".

La verdadera apuesta es lograr que si llegara San Juan a ingresar en la etapa de mitigación, haya disciplinas y hábitos ya formados para cuidar de manera automática a los verdaderos actores en peligro: los mayores de 60 años, tal como a las personas con enfermedades crónicas.