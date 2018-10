Caso Ruiz Álvarez: allanaron el Tribunal de Cuentas y se llevaron dos CPU

"Nosotros facilitamos el trabajo y la investigación para que se analice lo que corresponda", señaló. No obstante anticipó que aún no toman una decisión respecto del futuro del hermano de presidente de la Caja, debido a que aún se encuentra de licencia y no han podido hablar con él.





Fuente: radio Light

El presidente del Tribunal de Cuentas, Isaac Abecasis, contó qué fue lo que se llevaron los oficiales de la Justicia, tras el allanamiento que se realizó en el organismo de contralor, por la denuncia contra Javier Ruiz Álvarez, por supuestos préstamos en negro con dinero de la Caja de Acción Social. Abecasis argumentó que llegaron con una orden de allanamiento y se llevaron dos CPU del box del fiscal del Tribunal. Además revisaron documentación, pero no la secuestraron.