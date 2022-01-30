Las cartillas sanitarias constituyen una exigencia para el ingreso de los estudiantes a las escuelas, también numerosas empresas las solicitan para los futuros trabajadores.
Cartillas sanitarias: estos son los lugares habilitados
Es el listado oficial de todas las instituciones públicas y privadas que han cumplido con los requisitos necesarios para su habilitación.
A continuación la cuartera sanitaria pública el listado oficial de todas las instituciones habilitadas para tal fin:
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CAPITAL
*CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS LABORALES CIEM LAB (RIVADAVIA -ESTE- 981)
*CENTRO MÉDICO DE GME MEDICINA EMPRESARIA Y OTRAS RAZONES SOCIALES (TUCUMÁN Sur 582)
*CENTRO MÉDICO MEDICAL (GENERAL PAZ ESTE 32)
*CONSULTORIOS EXTERNOS Y HOSPITAL DE DÍA DE CEAC SRL (MITRE -OESTE- 174)
*ENFANTS PEDIATRÍA Y ESPECIALIDADES (25 DE MAYO OESTE 470)
*POLICONSULTORIOS CLÍNICA ALEMANA (AVENIDA CORDOBA ESTE 561)
*POLICONSULTORIOS DIAG POR IMAGEN Y LAB DE ANAL CLIN REHABILITAR SAN JUAN SRL (SANTIAGO DEL ESTERO NORTE 62)
*REHABILITAR SAN JUAN SRL (9 DE JULIO OESTE 433)
*SERVICIO INTEGRAL DE ESTUDIOS MÉDICOS –SIEM- (SANTA FE ESTE 465)
*SERVICIOS INTEGRALES DE MEDICINA LABORAL SRL (AVENIDA ESPAÑA NORTE 431)
*CAPS DR. ALFONSO BARASSI (MATIAS ZAVALLA Y SAN LORENZO - BARRIO DEL CARMEN)
CAUCETE
*CENTRO MÉDICO CLÍNICA DE LA SALUD (P. A. DE SARMIENTO 1085)
*HOSPITAL DR. CÉSAR AGUILAR (J. J. BUSTOS Y RODRIGUEZ Y OLMOS)
CHIMBAS
*CONSULTORIOS MÉDICOS, LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICO POR IMAGEN CEMI (MENDOZA NORTE 951)
25 DE MAYO
*CAPS SANTA ROSA (25 DE MAYO Y MITRE S/Nº)
ALBARDÓN
*HOSPITAL DR. JOSÉ GIORDANO (CALLE SARMIENTO ENTRE TUCUMÁN Y B° PINTOR)
CALINGASTA
*HOSPITAL DR. ALDO CANTONI (AV. ARGENTINA S/Nº)
*HOSPITAL BARREAL (LAS HERAS S/Nº)
IGLESIA
*HOSPITAL DR. TOMÁS PERON (SANTO DOMINGO S/N, RODEO)
JÁCHAL
*HOSPITAL SAN ROQUE (25 DE MAYO 835 ENTRE GRAL PAZ Y ABERASTAIN)
POCITO
*HOSPITAL DR. FEDERICO CANTONI (AV. JOAQUIN UÑAC ENTRE CALLE 10 Y 11, VILLA ABERASTAIN)
RAWSON
*CONSULTORIOS EXTERNOS DE ESTÁNDAR CO SRL (LUIS PASTEUR OESTE 256)
*CAPS CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO (TIERRA DEL FUEGO Y FERMIN RODRIGUEZ - BARRIO RESIDENCIAL RAWSON)
RIVADAVIA
*HOSPITAL DR. MARCIAL V. QUIROGA (AV. LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN OESTE 5401)
SARMIENTO
*HOSPITAL DR. VENTURA LLOVERAS (9 DE JULIO ENTRE URUGUAY Y ÁNGEL DE ROJAS - VILLA MEDIA AGUA)
VALLE FÉRTIL
*HOSPITAL DR. ALEJANDRO ALBARRACÍN (GRAL ACHA Y 25 DE MAYO S/Nº)