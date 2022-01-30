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30 de enero de 2022 - 13:19

Cartillas sanitarias: estos son los lugares habilitados

Es el listado oficial de todas las instituciones públicas y privadas que han cumplido con los requisitos necesarios para su habilitación.

Las cartillas sanitarias constituyen una exigencia para el ingreso de los estudiantes a las escuelas, también numerosas empresas las solicitan para los futuros trabajadores.

A continuación la cuartera sanitaria pública el listado oficial de todas las instituciones habilitadas para tal fin:

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CAPITAL

*CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS LABORALES CIEM LAB (RIVADAVIA -ESTE- 981)

*CENTRO MÉDICO DE GME MEDICINA EMPRESARIA Y OTRAS RAZONES SOCIALES (TUCUMÁN Sur 582)

*CENTRO MÉDICO MEDICAL (GENERAL PAZ ESTE 32)

*CONSULTORIOS EXTERNOS Y HOSPITAL DE DÍA DE CEAC SRL (MITRE -OESTE- 174)

*ENFANTS PEDIATRÍA Y ESPECIALIDADES (25 DE MAYO OESTE 470)

*POLICONSULTORIOS CLÍNICA ALEMANA (AVENIDA CORDOBA ESTE 561)

*POLICONSULTORIOS DIAG POR IMAGEN Y LAB DE ANAL CLIN REHABILITAR SAN JUAN SRL (SANTIAGO DEL ESTERO NORTE 62)

*REHABILITAR SAN JUAN SRL (9 DE JULIO OESTE 433)

*SERVICIO INTEGRAL DE ESTUDIOS MÉDICOS –SIEM- (SANTA FE ESTE 465)

*SERVICIOS INTEGRALES DE MEDICINA LABORAL SRL (AVENIDA ESPAÑA NORTE 431)

*CAPS DR. ALFONSO BARASSI (MATIAS ZAVALLA Y SAN LORENZO - BARRIO DEL CARMEN)

CAUCETE

*CENTRO MÉDICO CLÍNICA DE LA SALUD (P. A. DE SARMIENTO 1085)

*HOSPITAL DR. CÉSAR AGUILAR (J. J. BUSTOS Y RODRIGUEZ Y OLMOS)

CHIMBAS

*CONSULTORIOS MÉDICOS, LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICO POR IMAGEN CEMI (MENDOZA NORTE 951)

25 DE MAYO

*CAPS SANTA ROSA (25 DE MAYO Y MITRE S/Nº)

ALBARDÓN

*HOSPITAL DR. JOSÉ GIORDANO (CALLE SARMIENTO ENTRE TUCUMÁN Y B° PINTOR)

CALINGASTA

*HOSPITAL DR. ALDO CANTONI (AV. ARGENTINA S/Nº)

*HOSPITAL BARREAL (LAS HERAS S/Nº)

IGLESIA

*HOSPITAL DR. TOMÁS PERON (SANTO DOMINGO S/N, RODEO)

JÁCHAL

*HOSPITAL SAN ROQUE (25 DE MAYO 835 ENTRE GRAL PAZ Y ABERASTAIN)

POCITO

*HOSPITAL DR. FEDERICO CANTONI (AV. JOAQUIN UÑAC ENTRE CALLE 10 Y 11, VILLA ABERASTAIN)

RAWSON

*CONSULTORIOS EXTERNOS DE ESTÁNDAR CO SRL (LUIS PASTEUR OESTE 256)

*CAPS CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALORO (TIERRA DEL FUEGO Y FERMIN RODRIGUEZ - BARRIO RESIDENCIAL RAWSON)

RIVADAVIA

*HOSPITAL DR. MARCIAL V. QUIROGA (AV. LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN OESTE 5401)

SARMIENTO

*HOSPITAL DR. VENTURA LLOVERAS (9 DE JULIO ENTRE URUGUAY Y ÁNGEL DE ROJAS - VILLA MEDIA AGUA)

VALLE FÉRTIL

*HOSPITAL DR. ALEJANDRO ALBARRACÍN (GRAL ACHA Y 25 DE MAYO S/Nº)

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