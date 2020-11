“Cardiólogos y profesionales de clínica médica fueron capacitados para manejo de cámaras críticas”

La secretaria de Planificación de Salud, Alina Almazán, durante la conferencia de prensa del lunes habló del estrés que está padeciendo el sistema sanitario. Al respecto, en comunicación con el programa “Primera Edición de Noticias”, que se emite por radio Colón y Canal 8, explicó que el recurso humano trabaja al máximo y está cansado. A eso se suma que los terapistas son limitados en San Juan y que se tuvo que recurrir a la capacitación de, por ejemplo, cardiólogos o profesionales de clínica médica para la el manejo de camas críticas.

Almazán remarcó que no hay colapso porque aún hay capacidad para internación de pacientes y la atención en áreas críticas. Para la funcionaria el colapso se daría cuando la atención en áreas críticas no pudiera darse y eso, por el momento, en la provincia no está pasando.

“Como dije, el personal está trabajando a su máximo esfuerzo, sin parar desde marzo y eso nos preocupa mucho, porque el recurso humano es muy fino”, indicó la secretaria de Planificación de Salud Pública.

Por este motivo apeló nuevamente a la responsabilidad social, para evitar la circulación de gente si no hay necesidad.