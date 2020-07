Capital piensa en "compre sanjuanino", una nueva forma de adquirir productos

Capital continúa manteniendo espacios de participación con los distintos sectores en el marco del Acuerdo San Juan (ASJ). En la tarde del martes llegó el turno de los integrantes de la Mesa sectorial Comercio, Industria y Servicios.

La reunión estuvo encabezada por el intendente Emilio Baistrocchi que inició expresando “estábamos pensando en un San Juan 2030 y nos tocó esta pandemia hoy”. “Independientemente de que la situación particular es difícil en su empresa, cámara y sector; la idea es generar aportes plasmables", dijo Baistrocchi.

En este sentido los presentes hicieron uso de la palabra.

A su turno, Dino Minozzi de la Federación Económica indicó que el viernes tendrán un encuentro de centros comerciales para elaborar un documento. Agregando que “vamos a representar a los que más podamos. Queremos la simplificación de trámites. Hay que atender 3 sectores (comercio, industria y servicios). No digo que subvencionemos pero por lo menos no imponerles cosas que no podrán cumplir”. Además propuso “capacitar mucho en e-comerce, punto de venta, etc. Hay que agruparlos para esas capacitaciones” y sumó que “hay que trabajar en ordenamiento territorial y ampliar la base tributaria para que todos paguen".

Adriana Graziani, integrante de la UISJ, hizo hincapié en que “sería bueno planificar de forma estratégica la colocación de industrias en ciertos lugares. Hay gente que pone una fábrica y a los 5 años nos ponen al lado un country que nos complica la factibilidad”.

Andrés Marún, de Paseo Libertad, emitió una propuesta alentadora, instando a dar un paso más. “Hay que sincerarnos y reinventarnos. Habilitaremos "Tu compra", para retirar desde el estacionamiento. Reinventarnos a través del entretenimiento con el autocine”. También destacó la continuidad de los locales que ofrecen comidas, “viendo cómo hacer posible la gastronomía sin la loza”. Ya que no es fácil “vivir con el 40% del patio de comidas y mantener los empleos”. Finalmente agregó que “tenemos que darnos tiempo para reinventarnos, capacitarnos para lo que viene, cómo salimos en redes a vender, de qué forma adquirir proyectos desde acá y las facilidades de pago que se ofrece al cliente (tarjetas, cuentas corrientes, etc.). Prediquemos con el ejemplo este cambio cultural".

En representación del Grupo González, Eduardo Savastano, hizo referencia a aspectos post pandemia: “inevitablemente nos vamos a enfrentar a un tema cultural que es el comportamiento social y otro que es el económico. Por esto hay que enlazar con una actividad focalizada y controlada, tenemos que tener visión de oportunidad. Hay que sacar algún provecho” e hizo un llamado a unirse entre empresarios locales para convertirse en proveedores del "compre sanjuanino".

En representación de Textil Mariana, enfatizó en “la falta de conectividad en Capital para que el sector pueda implementar Ecomerce”.

Para cerrar las alocuciones y lograr un consenso en las propuestas que luego serán elevadas, el intendente capitalino instó a los comerciantes a cumplir con sus obligaciones ante el municipio y aclaró “si queremos veredas sanas, luz blanca u ordenamiento en el tránsito tenemos que aportar”. Para lograr que el comercio y la comuna logren un avance deben trabajar en conjunto, a lo que agregó “los negocios que más facturan son los que menos pagan y los que menos ganan son los que mejor pagan y menos expectativas tienen. El 18% del comercio paga tasas en tiempos normales sin coronavirus mientras que el 60% paga tasas de inmueble y casi el 100 % paga ABL”.

Finalmente eligieron representantes para la mesa intersectorial y luego será el turno de los aportes en la Comisión Provisional.