Capital habilitó la entrega de turnos online para los vecinos sin obra social

Acercar servicios y contención social es una de las metas de la Municipalidad de Capital. Por eso se implementó el sistema de turnos online para que los vecinos de Capital sin cobertura social puedan acceder a servicios de salud en la Dirección de Salud Municipal y en el CIC del Barrio Manantial.

El usuario deberá ingresar a la web https://municipiosanjuan.gob.ar/tramites/turnos. Allí elegirá la especialidad, lugar de prestación y horario.

En la Dirección de Salud Municipal, en el subsuelo del edificio municipal funcionan los siguientes servicios:

Laboratorio de análisis clínicos

Los requisitos son no poseer obra social y/o cobertura médica de salud y asistir con DNI.

Los análisis clínicos que se ofrecen son Hemograma completo, Eritrosedimentación, Glucemia, Uremia, Calcemia, Ácido úrico, Colesterol total, LDL Y HDL, Triglicéridos, GOT Y GPT, Fosfatasa alcalina, Gama GT, Creatinina, Coagulación (TP Y KPTT), Antiestreptolisina O, Proteína C reactiva, Chagas, Huddlesosn, Test de embarazo, Toxoplasmosis, Artritest, Orina completa, HIV, Hepatitis b y hepatitis c, V.D.R.L (sífilis).

Se aclara que los análisis de HIV e infecciones/enfermedades de transmisión sexual, son voluntarios, confidenciales y gratuitos.

Extracciones: De lunes a viernes, de 8 a 10 hs. Los turnos duran 15 minutos, espaciados por un tiempo extra para sanitización del espacio y acondicionamiento para recibir al siguiente paciente.

Indicaciones para análisis clínicos:

• Asistir en ayunas

• Dieta libre de grasas 24 hs. previas a la extracción

• Recolectar la primera orina de la mañana (en el caso de ser solicitada en la indicación médica)

Análisis de grupo y factor: De lunes a viernes de 10:30 a 12hs. No es necesario asistir en ayunas.

Consejería HIV:

Se atiende los martes y jueves, de 8 a 12hs. Para el análisis no hace falta ir en ayunas y es confidencial y voluntario.

Nutrición

Los días de atención son los lunes y miércoles de 8 a 12hs. Los requisitos son asistir con DNI, no poseer obra social y/o cobertura de salud y en caso de padecer alguna patología (hipertensión, diabetes, hiper colesterol, entre otros) y contar con estudios médicos/análisis clínicos previos, debe asistir a la consulta con los mismos.

Se brindan indicaciones para atención nutricional, tratamientos y planes alimentarios para niños, adultos y embarazadas. La primera consulta es presencial y la continuidad del tratamiento es mediante plataforma virtual.

Vacunatorio municipal

En la planta baja del municipio se atiende de lunes a viernes de 8 a 12hs. Los turnos son cada 10 minutos más un tiempo extra entre turnos para sanitización.

Se colocan todas las vacunas contempladas en el Calendario Nacional de Vacunación. El paciente debe concurrir con DNI y carnet de vacunas excluyente, no se atenderá sin el mismo.

CIC BARRIO MANANTIAL

El vacunatorio del CIC atiende de lunes a viernes de 8 a 12hs.

Se dan turnos cada 10 minutos, con un tiempo de sanitización intermedio. Se colocan todas las vacunas contempladas en el Calendario Nacional de Vacunación. El paciente debe concurrir con DNI y carnet de vacunas excluyente, no se atenderá sin el mismo.

Kinesiología

Los días de atención son martes y jueves de 8 a 12hs. Los turnos duran 30 minutos con 15 minutos de sanitización entre turnos.

Se atiendente patologías traumatológicas en pacientes adultos. El paciente no debe poseer obra social y/o cobertura de salud, asistir con DNI y contar con indicación médica para acceder a este servicio.

Odontología

Se atiende de lunes a viernes de 8 a 12hs, por turnos de 15 minutos, espaciados por un tiempo extra de sanitización.

El paciente no debe poseer obra social y/o cobertura de salud, asistir con DNI.

Solo se atenderá urgencias como dolor, inflamación, etc.

Dra. Romina Pellice (odontopediatría =odontología en niños):

Lunes de 08:00 a 12:00 con intervalos de 40min.

Ejemplo: 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20

Dra. Victoria Díaz: (odontología general adultos)

Martes y jueves de 08:00 a 12:00 con intervalos de 40min.

Ejemplo: 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20

Dr. Daniel Campillay (odontología general en adultos)

Miércoles y viernes de 08:00 a 12:00 con intervalos de 40min.

Ejemplo: 08:00, 08:40, 09:20, 10:00, 10:40, 11:20