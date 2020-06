Capital: Baistrocchi ascendió a planta contratada a 28 becarios

El intendente Emilio Baistrocchi cerró una semana con 28 becarios ascendidos a planta contratada. En grupo de 7 los fue recibiendo en su despacho para transmitirles la noticia. Dejarán de percibir una beca para empezar con la carrera municipal.

La mayoría de los trabajadores cuenta con más de 10 años de trabajo en el municipio en calidad de becarios. Ahora, en reconocimiento a esa antigüedad y al compromiso en su tarea diaria en materia de servicios al vecino; se les mejorará su situación laboral con un contrato. El mismo se plasma en un significativo incremento en sus salarios y en el inicio de una carrera municipal.

El jefe comunal comenzó el encuentro recordando que la iniciativa de “ir mejorando las condiciones de los trabajadores como ya lo hicimos en el Ministerio de Gobierno, en la Policía, en el Penal. Y vamos a seguir con esta política”. Felicitó a los presentes y los instó a que “transmitan a sus compañeros que de a poco iremos ascendiendo, ya que la mejora será paulatina pero alcanzará a todos”.

Con 18 años de servicio, Omar Figueroa, es uno de los nuevos contratados que agradeció “lo que hace el intendente en tan poco tiempo”. Además destacó la alegría que esta noticia provocó en su familia, que conoce del compromiso diario de Omar con su trabajo.

Mientras que Romina Montiveros contó que “cuando me avisaron que teníamos que venir yo no creí. Siempre nos prometieron pero no se cumplía”. Esta visión cambió cuando fue recibida por el jefe comunal que formalizó el anuncio de su recategorización después de casi 14 años de trabajo.

Raúl Morel cuenta con 14 años como becario y se mostró “muy contento por lo que esta gestión hizo en 6 meses”. Destacó de manera especial que “esta vez le preguntaron a los capataces quién trabaja realmente, ahora siento que este contrato me lo gané” cumpliendo con asistencia y dedicación.

A ellos se suman Adrián Casívar, Facundo Campos, Gabriel Villarroel y Natalia Albarracín.

Además, ascendieron en esta semana 6 miembros de la Dirección de Estacionamiento Controlado (ECO). Los becarios serán contratados y los que ya tenían contrato, mejorarán su sueldo.

Los trabajadores estuvieron acompañados por el secretario de Ambiente y Servicios, Javier Rodríguez; el subsecretario de Empresas Municipales, Rolando Gattoni; el director de Servicios, Carlos Lambrechts; el director de ECO, Darío Molina y la asesora Luciana Cricco.