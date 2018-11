Campaña contra la rubéola y sarampión: aún falta vacunar a 10 mil niños del Gran San Juan

María Sosa, jefa del programa, en diálogo con sanjuan8.com aclaró que es importante que los padres tomen conciencia del riesgo que se corre si los niños no acceden a la inoculación y contraen la enfermedad. La profesional estima que aún no hay conciencia sobre las consecuencias que pueden tener un nene si contrae el virus y no está vacunado.





"San Juan está siendo escenario de diferentes eventos internacionales lo que posibilita que la enfermedad provenga de Brasil o Perú", advirtió la profesional que a la vez dijo que llamativamente el porcentaje de población que no accedió a las dosis vive en Capital o en el Gran San Juan.





El éxito de la campaña se ha dado en los departamentos rurales que en muchos casos han llegado hasta el 100% de los vacunados.





Lugares para acceder a la campaña nacional





Vacunatorio Central: Mitre 344 Oeste horario de atención hasta las 18.

Centros de salud

Hospitales y sanatorios