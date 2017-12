"Camila Brusotti no está sola, siempre podrá contar con nosotros"

//Bárbara Ardanaz





Camila Brusotti llegó en coma y con leves signos vitales a la guardia del Cimyn en octubre del 2013. Los doctores detectaron la brutal golpiza que recibió la nena por parte de su padrastro, la asistieron y denunciaron violencia familiar, a pesar de que su madre –hoy presa- argumentó que se cayó de un caballo.





Cuando su esperanza de vida se reducía a quedar postrada en estado vegetativo con un cuadro irreversible, su abuela rezó tanto al Cura Brochero, que el milagro llegó. Los médicos no bajaron los brazos con la niña y el "santo cordobés" intercedió por su salud. Tanto que su recuperación no tiene explicación científica alguna. Por este caso fue que el Vaticano declaró la santidad, en el 2016, de Brochero.





Este doloroso y a la vez milagroso caso movilizó a la comunidad médica del hospital. La jefa de pediatría, Patricia Delgado, contó su experiencia en aquel momento y cómo vive Camila en la actualidad.





- ¿Recuerda cómo fue la llegada de Camila al Cimyn, aquel 26 de octubre de 2013?

- Ese viernes el enfermero, jefe del área de Pediatría se encontraba en la ambulancia en uno de los servicios de atención domiciliaria, y lo llaman para una urgencia a un domicilio. En la casa se encuentra una situación extraña, que no los dejaban entrar porque decían que ya había pasado la urgencia. Él insiste y cuando ingresan a la casa se encuentran con una niña, con evidencias de golpes, e inconsciente. La trasladan al Cimyn y llega en coma. La asistieron y luego la evaluaron los neurocirujanos Jácamo y Baños, quienes enseguida deciden ingresarla a quirófano. La operan, le realizan un corte parcial en la cabeza, le sacan una placa de cráneo y evacúan un hematoma que le ocupaba casi la mitad de la caja craneana, el cual comprimía el cerebro.





Tenía evidencias de golpes en todos lados. El hematoma no era de ese día, no era sangre fresca. Había estado comprimiendo durante algún tiempo el cerebro, eso hace que no pudiera recibir suficiente cantidad de sangre y lesionó todo a su alrededor. El cerebro, que había quedado, estaba muy lesionado. Tenía evidencia de mucha inflamación, de edema maligno con el cual poco se puede hacer. Desde ese día intentamos hacer lo mejor que pudimos: médica y humanamente para salvarle la vida.





- ¿La esperanza de vida en ese momento era que quedaría en estado vegetativo?

- Ese lunes, cuando le hicimos los controles tomográficos y el examen físico, la respuesta neurológica era ninguna, en ese momento. Y tuvimos que darles ese tipo de información a los abuelos. Si, la verdad que tenía pocas posibilidades de sobrevivir.





- ¿La nena manifestó de alguna manera rechazo hacia los hombres profesionales de la salud?

- Se le dificultaba cuando se le acercaban terapeutas o enfermeros varones. Se ponía taquicárdica, le subía la frecuencia cardíaca y respiratoria, se ponía nerviosa. Después ella lo ha ido superando, tuvo contención psicológica desde un primer momento y unos abuelos incondicionales, que estuvieron siempre con ella.





- La madre, Alejandra Ríos, antes de quedar presa, les manifestó que se había caído de un caballo, ¿qué pensó usted?

- En ese momento dio esa versión, que sostuvo con el tiempo. El problema es que por el tipo de lesiones que tenía no se apegaba a la realidad. Entonces fue por eso que se hizo la denuncia.





- ¿Cuál fue la intervención de Javier Brusotti en esta situación de Camila?

- Javier no se entera en ese mismo momento, sino a la semana siguiente por maestras de la escuela que se encontró en la calle. Él viene y nos da su versión de los hechos anteriores a lo sucedido, que no podía verla porque tenía una restricción perimetral que le había puesto la madre. Sin embargo, es quien hoy se hace cargo de Camila, quien la lleva a rehabilitación y a los controles.





- Luego de estar varias semanas en coma, despertó. ¿Esto los sorprendió?

- Nos sorprendió la buena evolución que comenzó a tener una semana después de despertarse. De a poco empezó a responder, a movilizarse más de un lado de su cuerpo que del otro y realizó movimientos en los ojos. Ya pasado un tiempo, sonrió cuando ingresó su bisabuelita. De no haberle dado ninguna chance a estar en ese punto, ya para nosotros era un montón.





- ¿Cree que un ser divino, a través de las manos de ustedes, los ayudó a salvar a la nena?

- Yo soy creyente y creo que sí. Nosotros tenemos una posibilidad y las limitaciones de un ser humano y de la medicina actual. Estoy convencida de que sí. Nosotros somos un medio, que algo más debe haber, porque hay casos que debieran salir y no salen y hay otros que reciben la misma asistencia, que les hemos dado los peores informes a los padres, y sin embargo han salido, como en este caso.





- ¿Se comunicaron con ustedes en el marco de la investigación en búsqueda de la santificación del Cura Brochero?

- En un principio se comunicaron desde la curia de Córdoba, después vinieron desde Bs. As., hicieron un tribunal y nos tomaron declaraciones a todo el equipo que la había asistido a Camila. Después nos enviaron el informe definitivo desde el Vaticano, cuando ya había sido evaluado por auditores externos de otros países, la historia clínica y el caso de Camila, como bien asistido, que había recibido todo lo que estaba al alcance de la medicina en ese momento.





- ¿Mantuvo contacto con Camila luego de recibir el alta?

- La seguí controlando hasta marzo del 2017 y es una niña súper cariñosa, simpática y amigable. Está inserta en la escolaridad en un año después del que iba ella y acompañada de una DAI y con controles neurológicos y endocrinológicos. Ella vive lo más normal que puede, porque hoy sigue en rehabilitación permanente. Quedó con una discapacidad motriz, tiene cierta dificultad para movilizarse y caminar, aunque se desplaza sola.





- Camila llegó en el 2013 con un estado crítico, los médicos la ayudaron, luchó y hoy tiene 12 años. ¿Usted imaginó que esto fuera posible?

- Y que tenga su vida es un montón, para eso estamos. Ella siempre puede contar con todos nosotros, no está sola.