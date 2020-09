La Cámara de Comercio acordó con el SEC y el asueto se pasa al 28 de septiembre

Finalmente, la Cámara de Comercio de San Juan (CCSJ) y el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) llegaron a un acuerdo y el asueto laboral por el Día del Empleado de Comercio se trasladará al lunes 28 de septiembre.

Ayer, el SEC informó a este medio que habían adherido a lo dispuesto por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) de mover el feriado del 26 de septiembre al lunes siguiente.

A partir de esto, la CCSJ acordó con el gremio y comunicó este viernes que con motivo del festejo nacional por el Día del Mercantil, el 28 de septiembre el comercio local permanecerá cerrado.

Para ese día, no tendrá validez la paga doble al empleado para poder abrir, directamente no se trabaja. Desde el SEC aseguran que el acuerdo se viene cumpliendo en los últimos años y que no resultó necesario hacer salidas para controlar si abrieron o no los locales.