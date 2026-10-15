Calzada congelada y visibilidad reducida en varios tramos viales de San Juan

Durante las primeras horas del día y la madrugada, las bajas temperaturas de la temporada generan la presencia de calzada congelada, acumulación de aguanieve, nieve e inestabilidad en los corredores cordilleranos. Las arterias que requieren mayor prudencia son la Ruta Nacional 149 en Calingasta e Iglesia; la Ruta Nacional 40 Norte entre San Juan, Jáchal y Huaco; y la Ruta Nacional 150 en los tramos Jáchal - Rodeo e Ischigualasto. Además, sobre la Ruta Nacional 141 en dirección a La Rioja, se reportan bancos de niebla que reducen la visibilidad.

En lo que respecta a los accesos al Gran San Juan y rutas de conexión interprovincial —como la RN 20 hacia San Luis, la RN 40 Sur rumbo a Mendoza, la RN 153 en Pedernal - Los Berros y la Avenida de Circunvalación (A014)—, las autoridades solicitaron moderar la velocidad debido a la presencia activa de personal técnico y maquinaria vial realizando tareas de inspección y mantenimiento de rutina.