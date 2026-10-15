El 9° Distrito de Vialidad Nacional renovó su alerta vial para toda la provincia de San Juan, advirtiendo que, si bien la red de rutas nacionales se encuentra totalmente transitable, es indispensable transitar con máxima precaución debido a las condiciones climáticas cambiantes y adversas.
Calzada congelada y visibilidad reducida en varios tramos viales de San Juan
Vialidad Nacional emitió una actualización sobre el estado de la red vial en San Juan, confirmando que todos los corredores están habilitados, pero exigiendo máxima precaución.