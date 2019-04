Calingasta, la niña bonita de Semana Santa: la reserva hotelera llega al 94%

/// Por Bárbara Ardanaz

Hasta el momento, los departamentos con mayor reserva de plazas las tienen Calingasta con el 94%, Valle Fértil con 77% y el Gran San Juan con 70%. Todavía restan siete días y se espera que la próxima semana se superen estos porcentajes con aquellos turistas que se decidan más sobre la fecha.









Entre los visitantes que ya reservaron su lugar en la provincia, hay turistas de Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe. También se espera que muchos sanjuaninos realicen turismo interno como es usual en esta fecha con descanso XXL.









En este contexto, el Ministerio de Turismo y Cultura presentará el jueves más de 200 actividades culturales y turísticas que serán para todos los bolsillos. Además de los circuitos de las zonas que se visitan frecuentemente en los días de descanso extendido como la ruta Interlagos, Punta Negra, Dique de Ullum y Zonda, tendrán despliegue la carrera de Turismo Nacional en el Villicum; el Campeonato Nacional de Veleros Pamperos y el Encuentro de Rodanteros, ambos en el Dique de Ullum.









"En el 2018 coincidió Semana Santa con el Kitefest, este año lo dividimos para tener dos fin de semanas fuertes. Estimamos que será un buen finde, seguro llegaremos arriba del 80% en el promedio general de la reserva hotelera", expresó Juárez a este medio y explicó que "no sucede como años anteriores que se hacían las reservas dos meses antes, ahora se definen a último momento".









En tanto que para este fin de semana, que será el magnífico Concierto de las Américas en el cerro Alcázar de Calingasta el 13 de abril, la plaza hotelera ya está completa y cientos de personas disfrutarán del espectáculo de Bajofondo Remixed DJ Live Set y Los Jaivas.









"El objetivo del Ministerio no es sólo enfocarnos en actividades para Semana Santa y vacaciones de invierno, sino que apuntamos a que todos los fines de semana del año haya turismo en San Juan. Y no sólo está dirigido a aquellos que consumen hotelería sino también a los sanjuaninos que no puedan viajar y tengan un abanico de actividades recreativas para disfrutar", explicó el secretario de la cartera a este medio.