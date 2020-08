Cáceres habló tras el tenso momento en la marcha: “Lo que pasó fue una anécdota”

Luego del bochornoso episodio que vivió el diputado nacional Eduardo Cáceres al ser echado de la marcha del #17A en San Juan, contó su versión de lo sucedido a Canal 8 y lo minimizó a una anécdota.

Como hizo a través de su cuenta de Twitter, apuntó contra el Partido Liberal que “tomaron el micrófono”, dijo. “Lo que pasó fue una anécdota. Me llamaron con el micrófono, fui y dije acá estoy, pero al momento de darme el micrófono otro de los chicos no me lo quiso dar”, contó.

En el momento siguiente, varias personas que se encontraban en el lugar le gritaban ¡Que se vaya!, y llegó a tener acaloradas discusiones con algunos de los presentes.

“Desde la primera marcha he ido como ciudadano, con mi familia y amigos. Vamos a seguir yendo porque entendemos que lo principal es el foco de la espontaneidad de la gente. Siempre hemos acompañado y nunca hemos intentado hablar ni generar algún tipo de discurso político”, expresó.

Además, aseguró que “vamos a intentar ayudar a los autoconvocados, que trabajan de manera impecable, para que estas cosas no sucedan y no se tiña una marcha con un tinte político”.