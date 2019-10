Broma de mal gusto: se hizo pasar por muerto y movilizó a la policía

Ante esta situación, desde la Comisaría Novena se movilizaron y fueron hasta la casa del supuesto fallecido y encontraron que había sido solamente una broma entre amigos.





Luego, el protagonista del chiste de mal gusto, Juan Cata Díaz explicó que había estado con un grupo de amigos y "tomaron la foto para bromear" y nunca imaginó que se iba a difundir por las redes sociales. También, dijo que muchas personas como su familia se preocupó y no dejan de llamarle de todos lados.





"Fue una joda, no sé quién se encargó de viralizar la foto. Cayó la policía anoche a mí casa cuando yo ya no estaba y esta mañana también. Ahora me están llamando mi mamá, amigos y muchísima gente para saber cómo estoy", expresó el hombre.





"Quiero aclarar que estoy vivo, estoy sin ninguna herida ni nada, solo era vino eso que se ve en la foto", agregó.

(Fuente: El Bastón)