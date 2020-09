¿La boleta de la luz llegó con aumento? Estos son los consumos durante el invierno

Las tarifas que están congeladas hasta diciembre son las de transporte y distribución de la energía eléctrica, no el consumo. Desde el EPRE dieron a conocer los consumos de los usuarios durante el periodo invernal 2020 y difundieron un whatsapp para poder hacer consultas.

Usuarios de energía eléctrica se alarmaron porque las boletas llegaron con aumento de entre el 50% y el 60%, pero no hubo un incremento de precios. Las tarifas de transporte y distribución de energía están congeladas hasta diciembre, no sucede lo mismo con el consumo. Estos números aumentaron en época invernal y, sobre todo, teniendo en cuenta que por el aislamiento por la pandemia hubo un mayor consumo de este servicio en los hogares. Para detectar si se trata o no de un mayor consumo, el usuario podrá verlo reflejado en el gráfico de barras ubicado en el margen superior derecho de la boleta.

Desde el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) informaron los consumos energéticos de la población de San Juan durante el período invernal del 2020. La Facturación de los usuarios se distribuye de la siguiente manera:

- 114.000 usuarios (52,26%) han recibido facturas entre $0 y $2000 por mes.

- 50.000 usuarios (23,7%), han recibido facturas entre $2000 y $4000 por mes.

- 27.000 usuarios (12,77%) han recibido facturas entre $4000 y $6000 por mes.

- 19.000 usuarios (8,93%) han recibido facturas entre $6000 y $10.000 por mes.

- 5.000 usuarios (2,34%) han recibido facturas por más de $10.000 por mes.

En el caso puntual del departamento 9 de Julio, de los 2.758 usuarios residenciales, más del 40% han recibido en el último mes facturas por menos de $2000. Mientras que la facturación del resto de los usuarios del departamento se distribuye de la siguiente manera:

- 604 usuarios (21,9%), se les ha facturado entre $2000 y $4000 por mes.

- 471 usuarios (17,08%) reciben facturaciones entre $4000 y $6000 por mes.

- 474 usuarios (17,19%) reciben facturas entre $6000 y $10.000 por mes.

- 95 usuarios (3,44%) reciben facturas por más de $10.000 por mes.

Si algún usuario quiere hacer una consulta por la facturación o reclamo, el EPRE tiene a disposición una vía por Whatsapp a 2645677184. El usuario debe enviar su nombre, número de suministro y la foto de la boleta en cuestión.