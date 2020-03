“Que esa bestia pague por lo que hizo”, el triste posteo de la madre de Julieta Viñales

Tras la triste noticia de que Julieta Viñales (18) murió, luego de quedar en grave estado por una operación de amígdalas, se conoció el triste posteo de su madre. Cyntia Aboal usó su cuenta de Facebook para expresar el profundo dolor por el trágico final de la vida de su hija de 18 años. “Dame fuerzas para hacer justicia y que esa bestia pague por lo que hizo, Dios y la justicia se encargaran de ello”, escribió en uno de los párrafos que apuntan contra el médico que intervino a Julieta días atrás.

Por otra parte, le pidió perdón por no haberse dado cuenta de que algo andaba mal y expresó: “Solo te pido perdón por no haberme dado cuenta del daño que te habían hecho”. Es que la joven estudiante de medicina comenzó a sentirse mal días después de la intervención y advirtieron que algo no estaba bien cuando se desvaneció en el baño de su casa.

Repudio al médico que la operó.

El posteo completo:

Vuela alto mi angelito, vuela alto que en algún momento mamá va a estar con vos....Me destrozaron la vida, me sacaron uno de mis tesoros más importantes que Dios me dio.

Yo confiaba plenamente en que ibas a ser un milagro y que nuevamente ibas a estar con nosotros, pero Dios te quiso junto a él y por algo será…ahora no encuentro explicación a todo esto, solo te pido perdón por no haberme dado cuenta del daño que te habían hecho.

Dame fuerzas para seguir viviendo sin tu presencia, dame fuerzas para hacer justicia y que esa bestia pague por lo que hizo, Dios y la justicia se encargaran de ello. Perdón por no haberte dejado cumplir todos tus sueños….¡Vuela alto mi angelito, descansa en paz que mami siempre te tendrá en mi corazón…TE AMO! ❤SOS MI SOL QUE SIEMPRE BRILLARÁ CADA MINUTO DE MI VIDA.

Denuncia penal

De acuerdo a lo que trascendió, el jueves 27 de febrero, la familia de Julieta realizó una presentación que apunta contra Maximiliano Babsia, el médico que realizó la cirugía de rutina. La denuncia penal quedó en manos del Quinto Juzgado Correccional a cargo del Dr. Matías Parrón y acusa al profesional de mala praxis que por estas horas se encuentra con parte médico por estrés.