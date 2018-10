Bernardini: "El vínculo de los padres con la escuela está quebrado"

El hecho del presunto abuso sexual que habría cometido un preceptor en contra de una alumna del Colegio Santa María, derivó en una brutal golpiza que le propinó el padrastro de la víctima al acusado, en el interior del establecimiento escolar. En este contexto, la directora de Educación Privada, Alicia Bernardini, habló en A Media Mañana, programa que se emite por Canal 8, sobre las recomendaciones que hacen a los directivos respecto del contacto por celular con los estudiantes y aseguró que "el vínculo de los padres con la escuela está quebrado".









La funcionaria puso énfasis en la recomendación que hacen a los directivos de resguardarse para cuidar a los jóvenes y niños. "Aconsejamos que no mantengan un vínculo a través de mensaje de texto o WhatsApp con los alumnos, no lo avalamos", aseguró. Y subrayó que "sabemos que tanto los chicos como sus papás están atravesando momentos difíciles, por eso tratamos de promover con nuestros representantes legales que podamos lograr un verdadero diálogo a nivel adulto".





"Creemos que está quebrado el vínculo de los padres con la escuela, la comunidad educativa no está integrada", destacó.





En este marco, Bernardini resaltó que "debemos volver a reestablecer ese vínculo con las familias, aunque nos pasen cosas difíciles, pero tenemos que hablarnos. Si los adultos no dialogamos para llegar a acuerdos, no vamos a ayudar a los jóvenes, porque ellos están avanzando desde otro lugar y no los están escuchando".





Respecto de los mensajes de la alumna con el preceptor que habría descubierto la madre de la víctima, la funcionaria dijo que "necesitamos promover que los jóvenes hablen, que lo puedan explicitar porque nosotros los podemos ayudar". Mirá la entrevista completa: