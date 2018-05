Ballerini: "No pueden crear un aparato para que una mujer termine con otra vida de manera legal"

De visita en San Juan, donde dictará un curso (este sábado a las 15 en el Museo de Bellas Artes) junto a Marcelo Díaz –especialista en relaciones internacionales- habló del tema con sanjuan8.com.





"Hay dos posiciones antagonistas en la que pareciera que estamos hablando de cosas diferentes. La realidad natural es que una mujer embarazada tiene vida humana, por otro lado hay un intento de cosificar esa vida y de decir que no es vida humana. Lo más llamativo del debate es que hasta hay profesionales de la salud tratando de defender lo indefendible. Hoy tenemos dos miradas antagónicas y pareciera que no hay una relación entre una y otra", sostuvo el director de bioética de La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina y uno de los máximos exponentes en el tema.





Desde esta organización presentaron en el Congreso un proyecto a favor de la vida, en donde expresan sus fundamentos científicos del porque el aborto no es una solución a un tema social. "Esta práctica no soluciona ninguna problemática social, de hecho el Estado tiene que intervenir para solucionar el tema, pero el aborto no debe ser visto como la soluciona a ningún problema social".





Sobre una posible variante al aborto, Marcelo Díaz mencionó que "hay que facilitar las leyes de adopción que en Argentina son un desastre. Los matrimonios esperan por años y hay muchas frustraciones. Una visión que tenemos es que se debe reformular todo el proceso de adopción legal para que en caso extremos esa niña madre que no está en condiciones de ser madre pueda entregar en adopción a ese bebé".





En cuanto a cómo ven la resolución del tema en el Congreso manifestaron, "Uno de los resultados de que se haya puesto el debate sobre la mesa es que nos ha permitido conocer los fundamentos de cada postura. Lo que nosotros vemos es que aquellos que están a favor del aborto son de carácter ideológicos, respetables, pero no encontramos ningún elemento científico, médico o antropológico s que sostenga esta idea. Otro punto es que es un tema preocupante que el Estado debe hacerse cargo y regular en conjunto con las acciones civiles afines esto tiene que ver con la educación, en adolescentes con cambios en algunas leyes, como la de adopción. El debate es un detonante que debe dar como resultado para bien, desde nuestra postura, a favor de la vida", expresó Díaz.





Nueva Marcha.

Este domingo La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina convoca a una nueva marcha a favor de la vida. La misma se realizará en todo el territorio nacional. En San Juan, la cita es en la plaza 25 de Mayo, desde las 17.