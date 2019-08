Baja el número de policías con depresión, pero sube el índice de denunciados por violencia

/// Por María Eugenia Vega





En las filas de la Policía un nuevo objetivo se ha gestado este año y tiene que ver con la ponderación de mantener sanos tanto física como psicológicamente a los efectivos. Esto se desprende del proceso lastimoso que atravesó la Fuerza, en 2018, cuando las exoneraciones salieron como pan caliente entre los incumplidores, los desobedientes y los rebeldes que dejaron de vestir el uniforme policial. El año comenzó con más de 20 exonerados y unos 50 policías sin arma reglamentaria por estar involucrados en hechos de violencia y por depresión.













Este último punto, que se venía acrecentando con el tiempo en la Fuerza, se redujo considerablemente, por diversos factores en los que se encuentran los cursos de apoyo y contención psicológica en áreas claves. Actualmente unos 50 policías de Criminalística están recibiendo una capacitación específica que los ayuda a conectarse con medios psicológicos y herramientas para afrontar lo que deben atravesar en su cotidiana jornada. "El hecho de ver cadáveres todos los días los afecta. La Policía trata de contenerlos en ese sentido", explicó el encargado de Personal, comisario Jorge Navarro, a sanjuan8.com.













En este aspecto, los 50 uniformados que no portaban armas por estar sumidos en algún nivel de depresión, ya no son tales. Ahora hay una veintena que está trabajando para volver a portar armas.





En el caso de la violencia de género, hubo una crecida en los casos que están siendo investigados por la Justicia, cuyos expedientes se iniciaron en la Comisaría de la Mujer y que tienen en curso investigaciones administrativas en Control y Gestión. "Como crece la población uniformada también crecen los problemas", remarcó el subjefe de Policía, Carlos Castillo a sanjuan8.com. La integrante de la cúpula policial hizo hincapié en el "alarmante" crecimiento de las denuncias por violencia en el seno familiar. "Antes las mujeres de los uniformados no se animaban a denunciarlos, pero ahora, como ocurre en general, esto ha variado y se ha acrecentado el número. No me arriesgo a dar un número, pero son decenas que han estado detenidos", lamentó Castillo.