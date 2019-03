Baistrocchi y una gran convocatoria en la Plaza del Bicentenario

Juegos, competencias y rostros artísticamente maquillados con flores y mariposas, hicieron que las familias de la Capital pasaran una tarde diferente en la Plaza del Bicentenario gracias a la propuesta de Emilio Baistrocchi: "Activemos la Ciudad".





El precandidato a intendente por la Capital del frente Todos, junto a su equipo, compartió con los presentes juegos y charlas donde pudo contarles los ejes de su propuesta de gobierno para la municipalidad, y también escuchar las inquietudes de los vecinos, sus necesidades y opiniones.





"Fue una tarde maravillosa donde junto a los sanjuaninos y los capitalinos compartimos una propuesta diferente. Allí pudimos hablar de nuestros ejes de acción para la Ciudad, pero lo más importante, escuchamos sus necesidades. Nos acompañó parte de nuestro equipo de trabajo de las áreas salud, cultura, y deporte", dijo Baistrocchi.





El calor no acobardó a los sanjuaninos que desde temprano se instalaron en la plaza con el mate, jugaron al tejo, o se tomaban la presión en el sector destinado a la salud, donde también dieron consejos nutricionales, entre otros.





En este clima distendido y de festejo, Baistrocchi y su equipo pusieron en valor la importancia de trabajar para que todos tengan acceso a actividades deportivas y culturales, sobre todo aquellas familias cuyos ingresos no les permiten pagar para enviar a sus hijos a un club.





"He venido a escuchar y a decirles que es posible gestionar y hacer mejor las cosas, tratando de ayudar, proponiendo un gobierno abierto de todos los capitalinos para todos los sanjuaninos", destacó el precandidato.





María Eugenia sonreía feliz mostrando una gran flor que le cubría medio rostro, lo mismo que su hija. Había llegado junto a su esposo y dos de sus hijas. "Me parece una idea buenísima, con tantas actividades se integra toda la familia, pasas un rato divertido y te despejas un poco de los problemas del día a día. Yo por ejemplo no puedo mandar a los chicos a una actividad de arte o deporte porque no me alcanza y esto está muy bueno para venir con la familia. Pasamos una linda tarde, me gustó esta iniciativa de Baistrocchi y me gustaría que gane en la Capital", dijo María Eugenia.





Eduardo había llegado con un amigo y dispuesto a pasarla bien. "Esta es una muy buena iniciativa, algo diferente. Yo jugué al tejo y no gané pero bueno... Creo que Baistrocchi hizo una buena gestión en el Ministerio de Gobierno, sobre todo en el área de seguridad, además parece una buena persona. Todas las actividades que se organizaron hoy me gustaron, vi cómo todo el mundo lo pasaba bien", aseguró.





Bien entrada la noche los grupos se iban renovando, pero el clima de festejo seguía en la plaza vedette de los sanjuaninos.