Baistrocchi visitó Trinidad y agradeció el apoyo

Sellando el compromiso con la lista del frente Todos que lleva a Emilio Baistrocchi como precandidato a intendente de la Capital, el acto con la militancia en el Sporting Club Estrella fue una inyección de optimismo frente a las elecciones del próximo domingo 31 de marzo.





La militancia presente apostó a seguir trabajando "para llevar la lista a unas exitosas PASO el domingo, dentro del Frente Todos conducido por Sergio Uñac".





Al acto, organizado por Raúl Tello, asistió el ministro de Minería de la provincia, Alberto Hensel; la presidenta del partido Bloquista, Graciela Caselles, y los precandidatos a concejales de Baistrocchi.





"Agradezco infinitamente este calor que me transmiten. Nada de esto sería posible sin ustedes, porque allí donde por cuestiones de tiempo no hemos podido golpear la puerta para hablar con el vecino, ahí estuvieron y están ustedes. Ese aporte es invaluable y no se logra sin pasión por lo que creemos, que es la seguridad de que podemos Hacer Mejor por nuestra Ciudad", dijo Baistrocchi.





A su turno, Tello dijo que estaba muy orgulloso de pertenecer a un equipo de trabajo como el de Sergio Uñac, donde la colaboración siempre se destaca entre los ministerios. "Es un equipo con un proyecto provincial en el cual Emilio demostró gran capacidad para interpretar y ejecutar lo que el gobernador propuso a los ministerios", señaló el secretario de Ambiente.





Ariel Palma, primero en la lista de precandidatos a concejales, destacó a los presentes que como militantes y vecinos hicieron un gran trabajo en esta campaña. "Sabemos que han dejado todo en la calle y que entre todos tenemos la oportunidad de poner en marcha este proyecto. Nos resta seguir trabajando estos días y hacer la mejor elección de la historia en la Capital", dijo.