Baistrocchi puso énfasis en uno de sus ejes, la guerra a la basura

Partiendo de calles Benavidez y Necochea, Emilio Baistrocchi visitó los vecinos del barrio Frondizi en la tarde del jueves. El candidato a intendente de la Capital del frente Todos, contó que una de sus principales metas es replanificar el servicio de recolección de residuos y aseguró que ver limpio el barrio es responsabilidad de todos.





"Son muchos los barrios y las villas que he recorrido y en los que piden que se mejore la recolección de residuos. Hay que limpiar los baldíos que suelen ser tierra de nadie, los dueños no se hacen cargo. La municipalidad de la Capital tiene un sistema muy moderno de recolección de basura, sobre todo en el centro, y sabemos que hay cosas que podemos mejorar. Pero Activemos el Barrio, uno de nuestros ejes, tiene que ver con que nos activemos todos, porque también es responsabilidad del vecino no tirar basura en cualquier lado y sacar su basura en los horarios que correspondan", dijo.





Roberto Mercado, uno de los vecinos que habló con el candidato, señaló que: "Necesitamos más iluminación en la calle, queremos un mejor lugar para que crezcan los niños", dijo.