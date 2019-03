Baistrocchi presentó una página web para que los vecinos propongan ideas

"A través de la página web cualquier persona puede consultar nuestro programa de gobierno y pueden aportar también sus iniciativas o presentar reclamos. Los ejes de gobierno que aparecen en la página web no son definitivos, están hechos en función a las necesidades de la gente que participa y le pedimos que sigan haciéndolo y que a través de la página propongan ideas o inquietudes", dijo Emilio Baistrocchi, precandidato a intendente de la Capital del frente Todos.





Fue en la mañana del jueves cuando en un desayuno con la prensa presentó su página web, www.activemoslaciudad.com.ar, donde están sus propuestas para la municipalidad de la Capital de cara a las próximas elecciones. Además se presentó un documento con los ejes de Gobierno.





Baistrocchi destacó que junto a su equipo de trabajo tomaron las inquietudes de los vecinos y las plasmaron en un programa de gobierno que busca darles solución. La idea de la página es que sea una nueva herramienta para poder interactuar con aquellos que tienen necesidades, problemas o ideas para mejorar la Capital.





"Buscamos que cada inquietud se pueda ir sumando y transformarlas en propuestas concretas, con tiempos de desarrollo fijados, porque hemos planeado cuestiones que podemos llevar a cabo, de manera de no defraudar a la gente en cuanto al cumplimiento de ese plazo. No estamos prometiendo cosas que no podemos cumplir", aseguró el precandidato.





Luego, consultado sobre los principales ejes de su programa de gobierno, dijo que tienen que ver con los ejes transversales de Activar la Ciudad que son: recuperación de espacios públicos para que estén más iluminados, seguros, verdes, caminables. En segundo lugar, una gestión de servicios de calidad; en tercero, la modernización de la administración pública, y cuarto, el desarrollo económico de la Capital.





¿Qué sigue ahora?, le consultaba la prensa. Baistrocchi dijo a que a pesar de las ojeras y de la intensa agenda diaria están muy cargados de energía y con grandes expectativas.





"Nos queda seguir tratando de llegar a todos los vecinos aunque sabemos que es imposible llegar a los 100.000 habitantes de la Capital o a cada uno de sus hogares. Pero estamos haciendo todo lo posible para que nuestra propuesta llegue a todos, caminando, con reuniones, con contactos con instituciones, clubes, uniones vecinales, ahora con la página web. Tenemos un equipo muy cercano a la gente y eso hace que a donde vamos tengamos una puerta abierta".





Baistrocchi fue acompañado por parte de su equipo, entre ellos los candidatos a concejales Alfredo Nardi y Ariel Palma.