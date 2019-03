Baistrocchi pidió a deportistas que se sumen a la "revolución en la Capital"

Asistieron algunas de las grandes figuras locales del deporte como Leonela Yúdica, Fabián Flaqué, Valentín Vargas, Cecilia Román, entre otros.





Baistrocchi planteó que ante la compleja situación del país, con un escenario difícil en la política y en la economía y con malas noticias todos los días, "San Juan marca una diferencia, y esto no significa que tengamos las cosas solucionadas, faltan muchas cosas, pero hemos encarado por el camino correcto con un gran equipo, donde todos tiramos para el mismo lado. El Coquí ha logrado que ustedes se sientan parte de esta revolución deportiva y yo espero que también sean parte de la revolución que vamos a llevar al municipio de la Capital", dijo.





Agregó que se siente orgulloso de formar parte del equipo del gobernador, Sergio Uñac, que en una provincia chica y con escasos recursos financieros ha logrado ponerla a consideración de todo el país.





El precandidato mencionó que el plan de gobierno para la Capital está planificado pero no es algo cerrado y se va reelaborando con el aporte de los vecinos. Hay proyectos para los clubes, para las ONG, para las uniones vecinales que requieren la participación activa y el protagonismo de todos.





"No nos vamos a disfrazar de nada, no vamos a inventar nada, ni siquiera vamos a prometer porque el Coqui ya ha prometido (risas)... pero estoy acá para decirles que necesariamente tenemos que llevar esa gestión exitosa de la provincia a la Capital", dijo. Agregó que la meta es tener una política de Estado en materia de deportes y trabajar junto a la secretaría de Deportes, y también, con el ministerio de Turismo, porque el 80 % del turismo que llega a San Juan llega a la Capital, "pero no hay una política de turismo".





También contó que desde que está en la gestión pública se ha preocupado por planificar acciones y cumplirlas. "Todo eso que propusimos lo hicimos. Para Capital el lema que nos inspira es Hacer Mejor porque creemos que se pueden hacer mejor las cosas, no sólo mejor que el que estaba antes, sino hacerlas mejor cada día. Para esto se requiere una autocrítica permanente porque así trabajamos quienes trabajamos para el gobernador", dijo.





Baistrocchi finalizó con un mensaje directo a los deportistas y clubes presentes: "Vengo a decirles que vamos a darles todas las herramientas para que cada día tengamos más campeones, no sólo en los que ya nos destacamos como hockey sobre patines o boxeo, sino en muchísimas disciplinas más. Para eso, les pido su voto de confianza este domingo para este equipo, para darnos la posibilidad de hacer realidad todo esto", cerro Baistrocchi.





Los presidentes de las federaciones presentes fueron: Juan José Chica, Ciclismo; Alberto Platero, Liga Sanjuanina de Fútbol; Guillermo Velazco, Hockey sobre Patines; Darío Bustos, Básquet; Julio Reinoso, Natación; Eduardo Cerimedo, Triatlón; Martín Quiroga, Boxeo; Antonio de la Torre, Tiro Federal; Rubén Bueno, Tenis; Javier Zapata, Hockey Césped; Luis Meritello, Judo; Federico Millán, Handball; Jorge Videla, Karate; Marcos Zamora, Gimnasia; y Rubén Palacios, Tenis de Mesa, entre otros.