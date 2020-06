Baistrocchi ascendió a empleados del ECO y les subió el sueldo

El intendente de Capital, Emilio Baistrocchi, recibió a un nuevo grupo de municipales ascendidos. Se trata de personal dependiente de la Dirección Operativa de ECO, quienes se presentaron con el uniforme característico de los Monitores Urbanos, ya que este reordenamiento implica el pase a esa área.

Matías Aballay, Andrés Gutiérrez, Héctor Guzmán, Fernanda Tejada y Jonathan Hidalgo fueron parte de un procedimiento de selección de perfiles por parte del Área Recursos Humanos del ECO, a través del cual se evaluó el informe de desempeño en el puesto y las características psicotécnicas de cada uno.

La “movilidad ascendente” a los puestos de Monitores Urbanos prioriza la idoneidad de los trabajadores que vienen desempeñándose en Estacionamiento Controlado, teniendo en cuenta que para el puesto se busca personas con responsabilidad, voluntad y carácter.

Baistrocchi destacó que desde la implementación del sistema de estacionamiento controlado “el capitalino lo ha tomado como propio y el cambio es notorio”. Explicó de qué manera se dará esta reestructuración, que incluye la reubicación de los operarios y una significativa mejora salarial. Además solicitó a cada uno que continúen trabajando con el mismo compromiso “porque nuestra idea es mejorar la institución y para lograrlo vamos a mirar para adentro”.

Fernanda Tejada comenzó agradeciendo por la oportunidad de trabajo. “Esto es un escalón más. Empecé en el SEM limpiando calles y fui subiendo”, contó. Mientras que Jonathan Hidalgo no dejó pasar la oportunidad para contar una anécdota que lo tuvo como protagonista junto al jefe comunal. Es que le tocó registrar el estacionamiento de Baistrocchi, cuando aún no era intendente, y se paró a charlar. “Me preguntó qué pensaba del ECO y me dijo que si le tocaba estar a cargo mejoraría todo. Y acá estamos. Muchas gracias”, dijo emocionado.

A su turno, Baistrocchi les reforzó el pedido de que sigan trabajando por el capitalino y por el sanjuanino que transita la ciudad; potenciando servicios.

Es importante destacar que, producto del sistema de autogestión para que el conductor registre su propio estacionamiento, se está reubicando a los asistentes de ECO con estos traspasos. Así, el servicio de Monitores Urbanos podrá contar con un radio de cobertura actualizado y de mayor atención a la comunidad.

El secretario de Ambiente y Servicios, Javier Rodríguez; el subsecretario de Empresas Municipales, Rolando Gattoni; el Director de ECO, Darío Molina; y el subdirector de ECO, Gustavo Benteo, acompañaron a los trabajadores mostrando su orgullo y agradecimiento por los logros obtenidos.