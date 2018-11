Aunque San Juan lo tenía asumido, la Nación le confirmó que el Fondo sojero no vuelve

"No me extraña que se haya confirmado la negativa de la vuelta del fondo de la soja porque era un derecho de exportación que le corresponde a la Nación. Fue buena idea participar a las provincias y a todos los municipios, sobre los movimientos de la soja, pero así como la impuso por decreto tenía derecho a sacarlo", lo dijo el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni a sanjuan8.com, luego de enterarse de que el Gobierno nacional confirmara que las provincias no iban a contar con la devolución de los fondos para obras públicas. "Realmente era muy difícil que esto ocurriera", sostuvo.













Lo que sucede es que, en las últimas horas, el viceministro del Interior, Sebastián García de Luca, le cerró la puerta a las especulaciones que iniciaron un grupo de provincias que comenzaron a exigir la devolución del fondo sojero, desde que se conoció la noticia de la quita de esta porción monetaria, en agosto pasado. Lo cierto es que se escuchó fuerte la voz de solicitud especial para el presidente Mauricio Macri, el día en que los gobernadores se juntaron en Casa Rosada para debatir el presupuesto 2019. En esa oportunidad el mandatario nacional "cintureó" la situación y dejó una ventana abierta al diálogo, en este sentido. Fue este fin de semana cuando García de Luca, la cerró definitivamente. "Con la devolución del 15% a las provincias el fondo sojero perdió legitimidad. Esta discusión es un tema cerrado para el Gobierno", remarcó.









Asimismo, le puso un toque de pimienta al relato e instó a los gobiernos a arreglar cuentas con sus municipios. "Hay que empezar a debatir la coparticipación que se hace desde las provincias a las comunas", lanzó. Lo cierto es que San Juan ya había asumido ese compromiso, desde que se conoció la orden impuesta por Nación, a sabiendas de que se debía hacer cargo de las preocupaciones con las que ahora cargan las intendencias. Por eso, la Provincia se comprometió a aportar el dinero que necesiten las comunas para hacerle frente a los compromisos asumidos por los contratos y las obras comenzadas.