Aunque Nación promete un nuevo Juzgado Federal por drogas, San Juan empuja para desfederalizar el narcomenudeo

/// Por María Eugenia Vega

La lucha contra narcotráfico se ha convertido en uno de los ejes centrales que intenta trabajar el Gobierno nacional, por eso en las últimas horas ha anunciado la creación de 94 juzgados federal que incluiría a San Juan, como escenario de uno de ellos. La cuestión es que ni el gobernador de la provincia, Sergio Uñac, ni el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, han sido notificados oficialmente de tal decisión. El primer mandatario sanjuanino argumentó en la mañana de este martes que "sabemos que el narcotráfico es un delito federal, pero es importante que las provincias nos podamos involucrar también". Esta frase hace referencia a la ley que intentan impulsar desde el Ejecutivo para desfederalizar el narcomenudeo, en el marco de un sistema acusatorio similar al de Flagrancia. Al respecto, desde el Ministerio de Gobierno, aseguraron a sanjuan8.com que el proyecto sigue avanzando con las expectativas puestas en el avance del nuevo Servicio Penitenciario que permitirá darle lugar al flujo de detenciones que se prevén por esta causa.













Con relación a la visión global sobre la lucha del Narcotráfico en Argentina, Uñac se quejó con el ministro de Justicia, Germán Garavano, porque esta provincia está ubicada en un punto estratégico "narco", al ser el límite con el país trasandino. Entonces, teniendo en cuenta su implicancia, el gobernador asumió que no es posible que de 94 juzgados que se creen sólo uno sea instalado en San Juan. "Me dijo que esto es un bosquejo y que después dependerá de la política que instauren para saber si es posible tener más". Corto y escueto fue Uñac, al respecto, porque en realidad la mayor preocupación a razón de los números que se manejan de manera hermética, tiene que ver con el consumo en menores cantidades que se viene registrando desde hace tiempo y que provoca detenciones y procesos escamosos que no terminan como deberían. En las estadísticas que fueron difundidas a nivel nacional, se supo que en esta provincia, sólo el 2% de los detenidos termina con procesamientos, condena o causa resuelta. Por esta razón, San Juan desea implementar el sistema de Nacomenudeo, un proyecto que tomará fuerza una vez terminado el camino de los cambios en el Código Procesal Penal que se están analizando en dos comisiones de la Legislatura provincial y que se trataría sobre tablas el próximo mes.













Pero para que esto trascurra como lo han ideado desde el Ejecutivo, la urgencia por el momento está puesta sobre el progreso en el nuevo Servicio Penitenciario que se ubicará en Matagusanos, que todavía no se puede licitar; es una obra que implica una inversión de $1.600.000.000. Este sitio albergará a 1200 internos, en su debido momento, porque lo harán en dos etapas, con la intención de solucionar el problema de superpoblación que hay actualmente. Es que es una realidad que el penal de Chimbas cuenta con remodelaciones y ampliaciones que llegarán a 1000 lugares para fin de año, pero no es suficiente. El sistema de Flagrancia ha permitido lo que no hizo el anterior y viejo sistema de investigación penal: ingresar a los reos con condena efectiva por causas que se resuelven en menos de 48 horas. Esto es lo que quieren hacer con el Narcomenudeo. Que la Justicia Federal se ocupe de los grandes cargamentos y que la Provincia tome el toro por las astas con el consumo y comercialización de estupefacientes en pequeñas cantidades.

