Aumentaron un 40% la solicitud de préstamos de operatoria individual en el IPV

Desde la actualización, en junio, de los préstamos de operatoria individual del IPV se ha registrado un aumento del 40% en la cantidad de solicitudes de préstamos para construcción.

Juan Pablo Notario, interventor del IPV, instó a los sanjuaninos a acercarse a las oficinas e informarse acerca de las opciones que brindan dichos préstamos; los que a partir de octubre también ofrecen el prototipo de vivienda evolutiva con sus respectivos planos.

Víctor Ayestarán, responsable del Área de Operatoria de la Repartición expresó que en la página del Gobierno de San Juan se encuentran los formularios que deben completar los interesados. Además expresó: "la documentación requerida para iniciar el trámite es la misma que se venía presentando hasta ahora para la Operatoria. Sólo que al subir los montos de los créditos para construcción de vivienda nueva (pasó de $750.000 a $900.000) van a subir un poco los ingresos requeridos para acceder y la cuota a pagar durante 20 o 30 años". Toda la documentación necesaria debe presentarse en el Entrepiso del Centro Cívico en horario de 7.30 a 12.30 y de 13.30 a 15.30.

Con respecto a aquellas personas que ya iniciaron el trámite para la construcción de una vivienda nueva y que tienen interés en esta nueva resolución, Ayestarán resaltó que deben acercarse por las oficinas antes mencionadas para analizar cada caso puntual. "Yo recomendaría a aquellos que ya hicieron la hipoteca con los $750.000 que no se hagan problema porque si bien no pagamos el total de la diferencia con el nuevo monto, sí pagamos el 85%. Esto es porque no se reajusta el anticipo del 15%, pero el resto sí".

Los montos financiables para demolición también han sufrido una actualización que se traduce en un aumento respecto de la resolución antes vigente. Es así que aquellas construcciones existentes en el terreno y que no sean sismorresistentes tendrán una financiación del 10% del valor del metro cuadrado de construcción cuyo máximo financiable para 80m2 es de $900.000,00.