Atención: suspendieron las clases del turno mañana por las fuertes ráfagas de viento Norte

Debido a las fuertes ráfagas de viento Zonda desde el Ministerio de Educación decidieron suspender las clases del turno mañana. "No se computará la inasistencia a estudiantes, docentes y personal que no acudan por no poder llegar a los establecimientos", expresó el comunicado.





Para el turno tarde y noche se sigue atentamente la evolución meteorológica. A las 12 se emitirá un nuevo comunicado sobre la actividad.





Mientras tanto se espera que la UNSJ informe sobre las clases en las diferentes facultades y los colegios preuniversitarios.