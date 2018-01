Atención deportistas: en este verano atípico están más expuestos a los golpes de calor

Las lluvias del verano 17/18 hicieron que reine la humedad más que el calor intenso. Pese a lo que se puede creer, esto lo torna más peligroso para los golpes de calor. Es que ante estas condiciones climáticas, las personas que practican deporte deben hidratarse mejor para evitar deshidratarse.

sanjuan8.com dialogó con una cardióloga, especialista en el tema, Natacha González, quien nos dio los tips para que los sanjuaninos que practican deportes tengan los cuidados necesarios y eviten contratiempos con la salud.

-¿Cuáles son los horarios recomendados para practicar deporte?

-En época de verano lo ideal es que quienes realicen una rutina lo hagan antes de las 10 de la mañana y después de las 18. También que se hidraten más de lo normal y que si la rutina es muy intensa sumen bebidas isotónicas (con minerales).

-¿Es necesario un control médico para todos aquellos que empiecen a ejercitarse?

-Siempre es necesario hacerse un chequeo para evitar exponerse a sufrir algún problema de salud. Lo más importante es ir a un control de rutina y luego ir a un cardiólogo.

-¿Una persona que hace ejercicio para bajar de peso está más expuesta a sufrir algún problema mientras hace una rutina?

-El sobrepeso y la obesidad son siempre un factor de riesgo. Es por ello que nosotros recomendamos consultar al médico para que nos diga cuál es la intensidad del ejercicio que se puede realizar y también la dieta adecuada para acompañar esta práctica.

-¿Cuáles son los tips para la alimentación cuando se practica un deporte?

-Se puede comer de todo, respetando los tiempos antes de hacer ejercicio y lo más recomendable es que a diario se consuman 3 verduras y 2 frutas.





Los cuidados para los niños en las colonias

El calor intenso y la humedad pueden provocar problemas de salud y más en los niños, ya que se deshidratan más rápido que un adulto. Lo que recomiendan los especialistas es que practiquen deporte en lugares con sombra, antes de las 10 de la mañana y después de las 6 de la tarde y que se hidraten correctamente. A esto se le suma un detalle no menor, sobre todo en época de pileta, ya que los natatorios cerrados no son recomendables para el verano.





Mirá el video con los consejos que nos dejó el licenciado en entrenamiento de alto rendimiento y nutrición deportiva, Paolo Sorrentino:

¿Qué es un golpe de calor?

El golpe de calor es la última etapa del sobrecalentamiento corporal y ocurre cuando el organismo sobrepasa los 40°C. En general, estos "golpes" se producen cuando hay una sobreexposición al calor y esta no es tratada adecuadamente. Los golpes de calor no son un asunto a desestimar, pues pueden llegar a poner en riesgo la vida.

- Síntomas

Estas son las principales manifestaciones de un golpe de calor:

- náuseas y vómitos, calambres musculares, debilidad, palpitaciones, dolor de cabeza y confusión.

- Grupos de riesgo

Todo el mundo puede sufrir un golpe de calor. No obstante ello, hay grupos poblacionales que son más vulnerables a padecerlos. Así, los niños, los ancianos y los atletas suelen ser las principales víctimas de los golpes de calor. Las personas que trabajan al aire libre no se quedan atrás; sobre todo, si no se hidratan bien.

- La medicación

Los laxantes, diuréticos, antidepresivos y los medicamentos para tratar la hipertensión y prevenir enfermedades cardíacas alteran la respuesta de nuestro organismo frente al calor. Como puedes ver, todas estas drogas son de uso muy frecuente, por lo que es imprescindible que no pases por alto este asunto.

-Tratamiento

En caso de un golpe de calor, lo más importante es actuar rápido. Así que si un familiar lo padece, llama al 911. Luego, llévalo a la sombra, sácale tanta ropa como puedas y colócale bolsas de hielo bajo las axilas. También, facilítale algo de agua fresca para que beba. Ni se te ocurra suministrarle bebidas con alcohol o cafeína; estas no harán más que agudizar su deshidratación.

- Recuperación

La recuperación de un golpe de calor no se produce en un abrir y cerrar de ojos; lleva su tiempo. Después del episodio, el cuerpo puede experimentar una hipersensibilidad al calor. Por este motivo, es aconsejable evitar la exposición al sol y cualquier tipo de actividad física.

- Prevención

La mejor manera de prevenir los golpes de calor es tomando mucha agua. Por otro lado, si eres de sudar mucho, es importante que repongas tus electrolitos, por lo que será mejor que bebas algún energizante o agua de coco. Asimismo, procura vestir ropa liviana y de tonalidades claras.