Asumieron las nuevas autoridades del Hospital de Calingasta

En el emotivo acto estuvieron presentes la ministro de Salud Pública, Alejandra Venerando; el secretario técnico, Roberto Correa; el secretario administrativo, Guillermo Benelbaz; el director de Relaciones con los Hospitales, Mauricio Gallardo; el jefe de la Zona Sanitaria IV, Walter Antuña; el intendente de Calingasta, Jorge Castañeda y el diputado provincial Alfredo Amín, entre otros funcionarios.

La ocasión fue propicia para que la ministra anunciara que ya se encuentra disponible la movilidad que trasladará a los pacientes de las zonas alejadas del departamento al Hospital.

En la oportunidad, Vargas agradeció la confianza depositada y expresó: "Cuando hablé con Venerando, a quien ya conocía, me di cuenta de que era el momento para tomar esta decisión, siempre después de charlarlo con mi familia. Espero que mis padres adonde estén se sientan orgullosos. Lo que van a tener de mí es mucho compromiso, mucho trabajo. Voy a poner todas las ganas, las falencias las voy a suplantar con mucho trabajo. Sé que cuento con un equipo espectacular porque hace ocho años que estoy en el Hospital. Todos conocen mi forma de trabajar y sé que puedo contar con cada uno de mis compañeros. Vamos a ser un gran equipo", señaló.

Venerando manifestó que "lo más importante de esta asunción es que es un compañero de la casa y eso es de destacar porque no es un improvisado en el área de salud, conoce las necesidades que tiene cada poblador y creo que es sustancial también sus ganas de trabajar, esa motivación e incentivo para poder brindar lo que se requiera". La ministra destacó además la labor de la directora saliente Méndez y manifestó su apoyo la flamante directivo: "Cristina, quiero agradecerte tu trabajo, tu colaboración y tu empeño, sé todo lo que has hecho, lo que has trabajado y lo que has dejado. Rodolfo, sabés que contás con nuestro apoyo incondicional porque nuestra idea es mejorar el área de salud y que cada uno pueda tener lo que necesita".

Por su parte, el intendente Castañeda indicó: "Lo que buscamos en todas las reparticiones públicas provinciales que tienen asiento en Calingasta es que la gente que los dirija sea de la casa, sean compañeros, sean trabajadores. Nos separan 230 km de la Ciudad de San Juan y no son poca cosa. Es un departamento difícil, con accesos complicados, entonces se necesitan profesionales y empleados con mucho compromiso social. Si usted Vargas nos necesita para desarrollar esta tarea, cuente con nosotros".

En otro orden de cosas, Walter Antuña explicó: "En la zona de Calingasta, Barreal y Tamberías necesitamos eficientizar al personal, mejorar las estructuras y el equipamiento para el buen funcionamiento de todos los centros de salud, y obtener una acabada estadística de lo que le está pasando a la gente. Por ejemplo conocer porqué se derivan, para darle una solución en el lugar y mejorar los programas del Ministerio. La zona sanitaria IV tiene 21 centros de salud distribuidos en Rivadavia, Zonda, Ullum y Calingasta".

Con respecto a los objetivos para este año el funcionario dijo que "sería importante tener en Rivadavia un centro de salud en el Barrio Aramburu, un laboratorio de referencia, un centro de rehabilitación y ampliar el centro de salud existente. Acá en Calingasta queremos hacer el consultorio de crecimiento y desarrollo con Méndez y su equipo, y abrir el laboratorio de Zonda para el que ya se está realizando la compra del equipamiento por parte del Ministerio".

(Fuente: Ministerio de Salud Pública)