Así serán los cortes en San Juan por el Paro Internacional de Mujeres

Europa se suma

Tal como el año pasado, cuando reunieron a cinco millones de personas en las calles , las españolas nuevamente marcharán acompañadas de una huelga general. Los movimientos feministas se han articulado en torno a una paralización de 24 horas y su manifiesto está enfocado en eliminar la brecha salarial, la defensa de la dignidad del trabajo doméstico y la erradicación de la violencia machista. Ésta última exigencia marcada por los emblemáticos casos de violación que han salido a la luz, como el de La Manada.





La convocatoria cuenta con el respaldo de los sindicatos más importantes del país y aunque el llamado es para todos los trabajadores, el eje está puesto en la paralización laboral de las mujeres -incluido el trabajo en el hogar-, con el fin de que la consigna de este año se haga evidente: "Si nosotras paramos, se para el mundo".





En Reino Unido también han decidido sumarse. "We strike" ("Nosotras paramos") es la frase de la huelga británica avalada por 36 organizaciones en el país. "El 8 de marzo hablaremos, resistiremos, atacaremos y nos negaremos a trabajar (...), estaremos en huelga por el trabajo que hacemos, sin importar si nos pagan o no", afirma la página del movimiento. Según consigna el portal ElDiario.es, en 2018 el paro laboral no fue secundado por muchas, aunque sí se reportaron manifestaciones multitudinarias. A las marchas se añadirán actividades que van desde clases de yoga y de tecnología, hasta festivales y conversatorios.





Las alemanas también han convocado a una protesta masiva en las calles este año. Es uno de los países donde se han registrado mayor cantidad de actividades nuevas y se han enfocado, al igual que en Reino Unido, en la lucha por eliminar la desigualdad salarial. Según cifras reveladas en 2018 por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), en 2016 las mujeres en Alemania , primera economía de la Unión Europea , ganaban un 21,5% menos que sus pares hombres. El movimiento ha crecido tanto que, en enero pasado, Berlín se convirtió en el primer estado alemán en declarar el 8 de marzo como un día festivo.