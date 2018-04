Así lo recuerdan al dos veces gobernador de la provincia en el ambiente político

Desde los que fueron sus funcionarios o circunstanciales adversarios, hasta los que son bastante más chicos y no compartieron la actividad política con él. Distintos dirigentes declararon sus respetos hacia Carlos Enríquez Gómez Centurión y el reconocimiento a su dilatada trayectoria en la vida pública de San Juan.

Miguel Arancibia (Grupo 1852 y ex funcionario de Gómez Centurión): "Era un amigo, fui funcionario de él y me llevó a Buenos Aires cuando llegó a ser legislador nacional. Sabíamos que estaba enfermo desde hace tiempo, pero la verdad es que uno nunca está preparado para la partida de un amigo. Estoy muy triste".





Ricardo Basualdo (exministro de Economía de Gómez Centurión): "Lo recuerdo como un gran gobernador y una mejor persona. Para mí fue un honor trabajar con él. Hizo muchas cosas que fueron estratégicas para la provincia y las tenemos que valorar".





Roberto Basualdo (senador Producción y Trabajo): "Yo no hacía política cuando él fue gobernador, pero ya era comerciante y lo que me acuerdo es que fue una gestión prolija y ordenada. A pesar de que a nivel nacional las cosas no estaban muy bien en esa época, aquí el Gobierno administró bien y con orden".





Mario Capello (subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación): lo recuerdo como una persona respetuosa y de diálogos, de hecho los mantuvimos durante su mandato como gobernador 1987-1991. Pero más que lo personal que seguramente te contarán sus amigos; vale recordarlo por sus aportes a San Juan, y ese gran impulso a la economía a través de la minería. No sé si lo destacará alguien. Todo político aspira a ser recordado por lo que enseña la frase bíblica "por sus hechos los conoceréis".





José Luis Gioja (exgobernador de San Juan): Pese a no ser del mismo partido siempre hemos compartido mucho. Había mucha camaredería y él siempre tuvo muy buena relación conmigo. Recuerdo que siendo yo diputado provincial (87 a 91), vino Menem a San Juan y nosotros queríamos que estuviera en nuestro partido. Cuando Gómez Centurión se despedía de él yo me metí en medio. Inmediatamente el Bebe le dijo a Menem: "Lléveselo a este con usted".





Jorge Escobar (exgobernador de San Juan): "Lo recuerdo con simpatía y respeto. Fue amigo de mi padre y lo mismo sucedió con uno de sus hijos –Carlos Gómez Centurión- que fue compañero mío en la secundaria. Cuando me puso la banda de gobernador –traspaso de mando- me encomendó que diéramos continuidad al proyecto del dique Caracoles, era su obsesión".