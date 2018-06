Así intentaron estafar a un jubilado sanjuanino con un llamado falso de ANSES

Cerca del mediodía de este viernes, desde un número de Capital Federal llamaron al teléfono fijo que tiene en su vivienda Juan Domínguez (67). Su hija fue quien atendió el llamado y al intuir que se trataba de un intento de estafa fingió que no escuchaba al interlocutor y aprovechó para poner el aparato en altavoz y grabarlo.

Los ancianos son blancos fáciles para los estafadores que buscan engañarlos a través de llamados telefónicos. En esta oportunidad, un malviviente intentó engañar a un jubilado no vidente pero no se esperó la respuesta del hombre y quedó en evidencia, según el testimonio que dio a sanjuan8.com .

Tras una brevísima explicación del retroactivo que le realiza el Estado a los jubilados y pensionados del país, el delincuente dijo que "la Nación le depositó la Reparación en la cuenta de ANSES de Buenos Aires" pero ante la pregunta de por qué no realizaban la transferencia a la provincia tuvo argumentos poco creíbles y aseguró que "no lo mandan a San Juan porque dicen que el ente regulador es provincial y lo depositaron en Capital Federal".





Sin rodeos, Juan le dijo que "si es abogado, explíqueme el artículo 95 de la Ley 17.825". Al sentirse intimidado y vulnerable por desconocer la respuesta, el malviviente cambió su tono de voz y decidió amedrentarlo: "Escúcheme, caballero, estoy en mi horario laboral, ¿se va a dejar notificar y asesorar para derivarle el dinero que está en la cuenta de ANSES?".





Tras la insistencia del hombre con que le explicara la legislación, el embustero dijo "no le voy a responder nada, no se quiera hacer el abogado". Y agregó "¿sabe qué, caballero?, voy a cortar la comunicación y le derivaré la planilla a Administración y usted no va a recibir el dinero. Chau".





Esta vez, la víctima logró evitar el engaño del estafador, pero es una modalidad que cada vez es más frecuente. Hace unos meses bajo este tipo de acto delictivo, intentaron estafar a dos jubiladas sanjuaninas, con el mismo argumento del cobro de la Reparación Histórica.





Para tener en cuenta





Ante el crecimiento de este tipo de denuncias, ANSES informó que no se comunica telefónicamente para requerir datos de tarjetas de débito o claves bancarias de ningún tipo y en ningún caso. Además, es importante aclarar que los trámites y consultas referidos a las prestaciones y programas de la Seguridad Social son absolutamente gratuitos y no necesitan de gestores externos.





En tanto, únicamente en los casos que fuese necesario contar con un abogado (como, por ejemplo, para aceptar la propuesta de Reparación Histórica), los empleados de la ANSES se lo harán saber al ciudadano de manera presencial en una oficina de atención al público.





Asimismo, tanto para asesoramiento como para inicio de trámite se puede solicitar un turno en www.anses.gob.ar, o bien, comunicándose al número 130, gratuito desde cualquier teléfono fijo. De esta manera, las personas concurren a las oficinas de la ANSES en la fecha y hora asignadas y son orientadas de manera gratuita específicamente en la gestión de su interés por personal capacitado.





Cabe destacar, además, que en todas las oficinas los empleados están siempre identificados con sus nombres; por esta razón, si alguien los llama, deben pedirle sus datos personales y legajo para denunciarlos por las vías correspondientes.





Cómo denunciar un caso de fraude o estafa





La ANSES posee una Coordinación de Investigaciones, dependiente de la Dirección de Asuntos Penales, Investigaciones y Sumarios, que fue creada con el fin de recibir las denuncias que se presenten por fraude y estafa, a través de uno de estos medios:





•Por mail a denuncias@anses.gob.ar.





•Por escrito a Av. Paseo Colón 329 - 5° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1063ACP).





•Personalmente a la sede de la ANSES detallada en el punto anterior de lunes a viernes, de 8 a 16.





•Por teléfono al número 130, de lunes a viernes, de 7 a 20 (gratuito desde línea fija).





•Personalmente en la oficina de atención de la ANSES más cercana a su domicilio.