Así habrían entrado los médicos "pro vida" al área donde estaba la menor que iba a ser sometida a un aborto no punible

A un mes de que médicos "pro vida" y una abogada activista intentaran manipular a la madre de una menor con retraso madurativo para que no realizara un aborto no punible que habían solicitado a la Justicia, Estudio 8 tuvo acceso a un video en donde muestra como los profesionales habrían ingresado a la habitación donde estaba la víctima, mientras que la abogada estaba en un sector indebido.

Este video no es parte de la investigación judicial, pero no se descarta que sea solicitado para sumarlo a la causa que lleva la fiscal Silvana Gerarduzzi. Bazán, Antequeda y Miers serán investigados por varios delitos, entre ellos haber ingresado sin autorización al sector en el que estaba la nena a la que se le realizó el aborto no punible, usado aparatología médica y accedido a historias clínicas, según dijeron fuentes judiciales.