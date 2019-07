Así celebró San Juan los 203 años de la Independencia en 25 de Mayo

Si bien el acto central se celebró en el departamento 25 de Mayo, las actividades comenzaron a las 9.30 en la Plaza 25 de Mayo de la Ciudad de San Juan, donde el intendente Franco Aranda, acompañado por concejales, secretarios de la comuna y la Banda de Música de la Policía de San Juan, izó el Pabellón Nacional.





Pasadas las 10 de la mañana se efectuó la formación militar en Boulevard José Primitivo Albornoz, en la localidad La Chimbera del departamento. Por su parte, el intendente Juan Carlos Quiroga Moyano saludó a los efectivos militares. Posteriormente los funcionarios se trasladaron hacia la Capilla María Auxiliadora para la celebración del Solemne Tedeum, que estuvo a cargo del arzobispo de San Juan de Cuyo Jorge Lozano.





Al término de la misa, los concurrentes se dirigieron hacia el palco oficial, ubicado en Boulevard José Primitivo Albornoz, ubicado junto al CIC de La Chimbera. Tras la entonación del Himno Nacional Argentino se realizó un minuto de silencio por el fallecimiento del ex presidente Fernando de la Rúa.





El vicegobernador se expresó sobre la celebración patria y dijo "A partir de un día como hoy comenzamos a nacer como Nación. Es muy importante la decisión del gobernador Sergio Uñac de federalizar estos festejos. Venir al interior de la provincia, pero fundamentalmente a una localidad como La Chimbera para que los ciudadanos de esta zona disfruten de este espectáculo Cívico Militar que tiene que ver con honrar a la patria, honrar a sus hombres, a los que nos dieron esta patria que nosotros debemos disfrutar y debemos apuntalar también".





Sobre los 203 años de Independencia Argentina Lima reflexionó y expresó que "ha pasado mucho tiempo y muchas cosas. Gracias a esos hombres que se sacrificaron y pusieron la ideología, el talento, tenemos esta hermosa patria que podemos continuar construyendo. La responsabilidad que tenemos nosotros es seguir construyendo una patria libre justa y soberana".





l ministro de Hacienda y Finanzas, vicegobernador electo de la provincia, expresó su entusiasmo por la realización del desfile en la localidad de la Chimbera: "Esta idea de traer el desfile al interior del interior, porque La Chimbera es el interior de 25 de mayo. Me parece un muy buen gesto, para compartir el festejo de 203 años con los vecinos de la zona". Sobre los 203 años de la independencia, Gattoni expresó que "La responsabilidad entre aquellos patriotas y los dirigentes de hoy no ha cambiado. Lo que hoy tenemos es una obligación mayor de cumplir los sueños que tenían en aquel 1816; no solo de libertad, sino de bienestar y de un pueblo feliz", finalizó.





Posteriormente comenzó el desfile patrio con el paso de las banderas de ceremonia del Ministerio de Educación, la Bandera Ciudadana, Bandera de la Paz, Bandera del Cooperativismo de la Escuela Ciudad del Sol, y la Bandera del Centro Valenciano.





La perlita distintiva de esta celebración, fue que desfilaron por primera vez los alumnos de seis escuelas entre el 2017 y el 2019, en este departamento.