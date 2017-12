Asegura que el intendente de Iglesia le oculta datos e irá a la Justicia para que le responda

El intendente Marcelo Marinero anunció que antes de enero de 2018 el municipio pasará de tener seis secretarías a una y que los contratados bajarán de 1.000 a 500. Asegura que afrontará el costo político que esto le acarreará a los fines de optimizar los recursos. Sin embargo, el concejal opositor Carlos Ibaceta lo acusa de perjudicar a los que menos tienen, mientras que gasta millones en alquiler de vehículos y mantenimiento de calles que no se hace; y es por ello que acudirá a la Justicia.





De esta manera el fin de año no trae paz al departamento de Iglesia. Muy por el contrario, ya que el concejal opositor Carlos Ibaceta, destacó que el jefe comunal va a perjudicar a las personas que cobran sueldos de tan solo $1.000, mientras que destina millones de pesos mensuales en gastos que calificó como "sin justificación". "Es increíble porque es mucho dinero y ni siquiera sabemos cuáles son los rodados que se alquilan y para qué" sentenció. El edil presentó 30 pedidos de informe, en dos años de gestión de Marinero, y ninguno fue respondido, según relata. Es por ello que ahora elevará una nueva intimación, con un plazo perentorio de 5 días y si no obtiene respuesta acudirá a la Justicia.





Ibaceta advirtió que el gasto en mantenimiento de calles y acequias es desmedido, teniendo en cuenta el estado en el que se encuentran las arterias. Por lo cual considera injusto que se haga una reducción de personal, mientras que se gasta mucho dinero en tareas "que no se hacen". "Creo que Marinero toma esta decisión presionado, porque de lo contrario es inentendible que perjudique al que menos tiene" argumentó.

Esta no es la primera disputa que encabezan el intendente y el concejal basualdista, ya que en 2016, el edil lo denunció por tener a 18 familiares trabajando en la planta política. Además, Ibaceta es quien, desde que asumió, viene reclamando que el Concejo Deliberante no cumple con la funciones que le corresponden, ya que el jefe departamental no presenta los partes diarios que establece la ley y que sirven para controlar la gestión.