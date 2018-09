ArgOliva 2018 premió a los mejores aceites de oliva del mundo

En la octava edición del Concurso Internacional de Aceites de Oliva Extra Virgen se receptaron muestras provenientes de España, Francia, Portugal, Uruguay y Argentina. Por primera vez se publicó un ranking de los mejores aceites de oliva virgen extra de Argentina y se realizó una mención especial al mejor aceite Origen San Juan.

Compartieron la mesa de autoridades con el gobernador Uñac; el vicegobernador, Marcelo Lima; el ministro de Producción y Desarrollo Económico, Andrés Díaz Cano; el secretario de Política Económica, Alejandro Moreno; el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Ariel Lucero; las jefas de la Cata, Susana Mattar y Adriana Turcato; el decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la UCC, Raúl García; el presidente de la Cámara Olivícola de San Juan, Juan Pablo Castellano; la representante del CFI, María Eugenia Gallego y el chef Christophe Krywonis.

El mandatario sanjuanino felicitó a todos los organizadores y participantes que conforman uno de los mejores concursos de aceite de oliva del mundo. Sin desconocer la realidad nacional aseguró que "los sanjuaninos nos hemos animado a generar ciertas situaciones, por lo menos de amortiguación de circunstancias que por ahí no nos gustan, pero que los tenemos que enfrentar". Uñac se dirigió al sector olivícola asegurando que espera que juntos puedan "convertir una vez más una crisis en una oportunidad. Esta foto, en donde se unen el sector público y el privado, tiene que ser algo que nos retroalimente, ver cómo podemos sortear las dificultades y apoyarnos en el crecimiento". Para finalizar, Uñac invitó a todos los presentes a "animarmos a cambiar la realidad, desde San Juan vamos a aportar y trabajar para cambiar la realidad del país".

El ministro de Producción y Desarrollo Económico, Andrés Díaz Cano, pidió a todos seguir apoyando el desarrollo de San Juan, "desde el Ministerio brindamos herramientas para seguir apostando al empleo y a todas las actividades productivas". El funcionario destacó la calidad de los productos que son reconocidos internacionalmente e instó a seguir "desarrollando las actividades productivas de San Juan".

Juan Pablo Castellano, presidente de la Cámara Olivícola, reflexionó a través de una anécdota al cosechar un olivo de 99 años: "Cuántas crisis pasó ese árbol, cuántas heladas, cuántos zondas, cuántos presidentes y sigue dando frutos. Pese a todo estuvimos reunidos para tratar de mejorar nuestra producción y exportar más y dar más trabajo. Entonces cuando me preguntan si soy optimista, pues sí porque si no fuese optimista, no sería agricultor"

Como representante del Consejo Federal de Inversiones (CFI), María Eugenia Gallego, reiteró a todos los presentes el "apoyo del CFI para seguir acompañándolos con todas las herramientas que tiene el consejo para afianzar la competitividad, tanto a nivel internacional como nacional".

Susana Mattar junto a Adriana Turcato, las jefas del Panel de Cata, hicieron la lectura del informe Anual de ArgOliva y dirigieron, junto a todos los presentes, la cata de dos aceites.

Cómo se desarrolla ArgOliva

Esta actividad está organizada por el Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico, en conjunto con el CFI (Consejo Federal de Inversiones), la Universidad Católica de Cuyo, la Cámara Olivícola de San Juan, INTA, INTI y Grupo CREA.

La evaluación sensorial de aceites estuvo a cargo del Panel de Cata del Centro de Referencia de Evaluación Sensorial de Aceites de Oliva de la Universidad Católica de Cuyo (CRESA), quienes estuvieron analizando los aceites presentados desde hace un mes.

El panel homologado por el COI (Consejo Oleícola Internacional) tuvo que valorar muestras provenientes de España, Francia, Portugal, Uruguay y Argentina. Cerca del 45% de estos aceites correspondieron a países del exterior y los restantes a distintas provincias argentinas. De los participantes del mundo el 28% fue de España; 16% de Portugal y el resto, de Francia. En tanto que las muestras argentinas, el 50% fueron de San Juan y se destacó la participación de provincias como Mendoza, La Rioja y Buenos Aires y con agrado, la organización celebró que haya estado presente con sus productos el sur argentino.

Los aceites participantes se dividieron en dos categorías: "Pequeños productores", considerándose a elaboradores que no superen los 5000 litros de producción total anual y "Grandes productores", aquellas empresas que superen este volumen. En este sentido fue prácticamente ovacionado por los asistentes cuando como dato de color, desde el panel de Cata destacaron que los pequeños productores obtuvieron puntajes elevados en todas las categorías.

A su vez, las muestras se clasificaron en cuatro grupos: Frutados verdes amargos/picantes intensos, Frutados verdes amargos/picantes medios, Frutados verdes amargos/picantes ligeros y Frutados maduros / dulces.

ArgOliva permite a los productores comparar sus aceites de oliva virgen extra con los del mundo captados por expertos. "Además nos ayuda a llegar a concursos internacionales que van posicionando a la Argentina entre los aceites de oliva virgen extra de calidad del mundo", explicó Susana Mattar, una de las jefas del panel de Cata.

Los aceites premiados

Clasificación de AOVE Categoría Pequeños productores

Grupo I. Frutados intensos

1º puesto - MC3 - KNOLIVE OILS, S.L. - KNOLIVE EPICURE - Hojiblanca y Picuda - 18518/1 - España – Córdoba

2º puesto - 4E9 - JUAN PABLO CASTELLANO - TRILOGÍA CRIOLLA - Arauco - C5 - Argentina - San Juan

3º puesto - OFD - DANIEL EMPRENDIMIENTOS S.A. - PIUQUE - Arauco - 3 - Argentina - Mendoza

Grupo II. Frutados medios

1º puesto - 4UC - MADEBAR S.A - 0`33 JOSE IGNACIO COUPAGE BLANC - Blend - L201/518 - Uruguay - JOSE IGNACIO MALDONADO

2º puesto - VR7 - JUAN PABLO CASTELLANO - TRILOGÍA - Changlot, frantoio, arbequina, arauco - C2 - Argentina - San Juan

3º puesto - R6F - KNOLIVE OILS, S.L. - HISPASUR GOLD - Picual - 18518-1 - España – Córdoba

Mención especial - N0J - DANIEL EMPRENDIMIENTOS S.A. - PIUQUE - Blend - 4 - Argentina - Mendoza

Grupo III. Frutados verdes ligeros

1º puesto - 88J - DANIEL EMPRENDIMIENTOS S.A. - PIUQUE - Manzanilla - 7 - Argentina – Mendoza

2º puesto - 0FW - MOLI D´OLI GABRIEL ALSINA - OLICASTELLO - ARBEQUINA - 9 - España - Lleida

Grupo IV. Frutados maduros dulces

1º puesto - ID9 - CIBUS SOURCES SA - Montefino - CHANGLOT CORATINA - 2018-4-2 - Argentina - San Juan

2º puesto - 9M1 - SAN MIGUEL ARCANGEL - VISTA LARGA - Blend - 22 - Argentina - La Rioja

3º puesto - UZP - OLIVARES LA RECONQUISTA SRL - OLIVARES LA RECONQUISTA - Frantoio - Lote 10 / G 5 - Argentina - Buenos Aires

Clasificación de AOVE - Categoría industrial

Grupo I. Frutados intensos

1º puesto - XTE - ALMAZARAS DE LA SUBBETICA - RINCÓN DE LA SUBBÉTICA DOP PRIEGO DE CÓRDOBA - HOJIBLANCA - 37 - España – Córdoba

2º puesto - 2DS - SOVENA PORTUGAL CONSUMER GOODS S.A - OLIVEIRA DA SERRA SELECÇÃO OURO - Cobrançosa, Sikitita - L734555 - Portugal – Oeiras

3º puesto - KMV - SCA. OLIVARERA LA PURÍSIMA - EL EMPIEDRO (DOP PRIEGO DE CÓRDOBA) - HOJIBLANCA - NÚMERO LOTE BOTELLA 251718 / TANQUE A23/14 - España – Córdoba

Mención especial - TOD - MUELA-OLIVES, S.L. - VENTA DEL BARÓN (D.O.P. PRIEGO DE CÓRDOBA) - HOJIBLANCA-PICUDA - LOTE BOTELLA 17211/00001 - TANQUE 1 - España – Córdoba

Mención Especial - RXU - SOLFRUT S.A - OLIOVITA - CORATINA - CT 18006 - Argentina - San Juan

Grupo II. Frutados medios

1º puesto - Z7D - ALMAZARAS DE LA SUBBETICA - PARQUEOLIVA SERIE ORO DOP PRIEGO DE CORDOBA - PICUDA - HOJIBLANCA - 40 - España – Córdoba

2º puesto - U3R - GALLO WORLDWIDE - GALLO NOVO COLHEITA 2017-2018 - Picual; Picudo; Cobrançosa; Cornicabra - L8005H0001 - Portugal – Lisboa

3º puesto - RB9 - VICTOR GUEDES, S.A. - GALLO RESERVA - Picual; Koroneiki; Cobrançosa - L8005H0005 – Portugal

Mención especial - LGV - SARL MOULIN OLTREMONTI - MOULIN OLTREMONTI - Ghjermana, Coratina - GA1 - Francia – Corsica

Mención especial - 8UA - SOVENA PORTUGAL CONSUMER GOODS S.A - OLIVEIRA DA SERRA LAGAR DO MARMELO - Arbosana, Picual, Cobrançosa - L713415 - Portugal - Oeiras

Grupo III. Frutados verdes ligeros

1º puesto - VPO - AGROLIVA SA - EL FARO - CORATINA - 2 - Argentina - Buenos Aires

2º puesto - CCJ - GALLO WORLDWIDE - GALLO GRANDE ESCOLHA - Picual; Picudo Cobrançosa - L8005H0003 - Portugal – Lisboa

3º Puesto - NZF - SOLFRUT S.A - OLIOVITA - CHANGLOT - CT 18004 - Argentina - San Juan

Mención Especial - DMW - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - UNCUYO - DE LA FACULTAD - FRANTOIO - LOTE 2 - Argentina – Mendoza

Mención Especial - BCO - PALAS ATENEA SA - OLIVOS DEL SOLAR - Blend - 3 - Argentina - La Rioja

Grupo IV. Frutados maduros dulces

1º puesto - VF6 - PALAS ATENEA SA - OLIVOS DEL SOLAR - Arbequina - 1 - Argentina - La Rioja

2º puesto - P19 - SOLFRUT S.A - OLIOVITA - ARBEQUINA - CT 18002 - Argentina - San Juan

3º puesto - D4R - ALMAZARAS DE LA SUBBETICA - ALMAOLIVA ARBEQUINO - ARBEQUINA - 34 - España – Córdoba

Mención especial - 5UL - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE MOURA E BARRANCOS - CAMB - VIRGEM EXTRA PREMIUM - Galega, Cobrançosa e Cordovil - 17285 - Portugal – Beja

Mención especial - YEC - TIO YAMIL S.A. - NUCETE PREMIUM - blend - 170818 - Argentina - San Juan

Premio Origen San Juan

Categoría grandes productores: Solfrut

Categoría pequeños productores: Trilogía

Ranking

Categoría Aceites Nacionales

Grandes productores

Grupo I. Frutados verdes amargos / picantes intensos

SOLFRUT S.A

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - UNCUYO

Grupo II. Frutados Verdes amargos / picantes medios

SOLFRUT S.A

Molinos Río de la Plata

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - UNCUYO

Grupo III. Frutados verdes amargos / picantes ligeros

Palas Atenea SA

AGROLIVA SA

SOLFRUT S.A

Grupo IV. Frutados maduros / dulces

SOLFRUT S.A

Pequeños productores

Grupo I. Frutados verdes amargos / picantes intensos

Juan Pablo Castellano

Daniel Emprendimientos S.A.

Grupo II. Frutados verdes amargos / picantes medios

Juan Pablo Castellano

Daniel Emprendimientos S.A.

Facultad don Bosco Universidad Católica

Grupo III. Frutados verdes amargos / picantes ligeros

Daniel Emprendimientos S.A

Grupo IV. Frutados maduros / dulces

CIBUS SOURCES SA

San Miguel Arcangel

Olivares La Reconquista SRL

(Fuente: Ministerio de Producción y Desarrollo Económico)