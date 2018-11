Aranda se defendió que los ataques por las obras en la peatonal y dijo que "todo es político"

Dijo que por pedido de él autorizó a Hacienda a que le muestre el expediente de la compra al concejal Sansó porque no tiene nada que ocultar ya que todo está debidamente documentado.

Por otro lado expresó que todo lo que se publicó en las redes sociales es una "mentira bien armada". Explicó que no son 51 ejemplares los comprados sino 95, que en el monto total - $839.473,80 - estaba incluido el flete y la colocación. Además, indicó que la comparación con los precios en internet son infundados porque son árboles de un año y los adquiridos ya cumplieron los 6.

"El proyecto original no contemplaba sacar ningún árbol pero la realidad nos hizo modificar la idea original", relató el intendente capitalino.

Aranda volvió a remarcar que fueron los especialistas quienes aseguraron que los árboles ubicados sobre la peatonal Rivadavia se iban a caer y que debió tomar una decisión que no a todos les gustó pero que era la más segura.

"Nosotros quisimos ganar tiempo. Buscamos en San Juan y eran pequeños. Hicimos un relevamiento a nivel país y encontramos esta empresa - Cultiva S.A.- que contaba con ejemplares grandes. Pagamos cada árbol a unos 7 mil pesos, mientras que aquí los ofrecen entre los 8 a 10 mil pesos", expresó Aranda.





Ante la consulta de quién está detrás de los ataque en las redes sociales fue contundente "es político, es algo de la vieja política. El que lo hace no lee lo que pretende la sociedad y es que trabajamos", argumentó.





Finalmente sostuvo que las críticas le han dolido porque se meten con temas personales, "Me pueden decir que les gusta como gestiono o como hablo, ahora que se arme una mentira cobardemente en las redes sociales donde nadie pone la cara para vincularme con hechos de corrupción y que pagamos sobreprecios son cosas que molestan. Si tengo que iniciar acciones judiciales las iniciaré. Para algunos en la política no hay límites para mí sí, de todos modos esto no van a impedir que siga trabajando", concluyó.