Aquí me quedo

Llega a mi vida un momento donde, con el tiempo adecuado y con calma, tomé una decisión respecto de mi futuro laboral. Finalizo un ciclo y comienzo otro en Canal 8 . Dejo la conducción de Noticiero 8 y también la jefatura de prensa para pasar a desarrollar emprendimientos periodísticos a través de la producción privada. En este Canal me quedo.









Hace exactos 20 años ingresé a esta empresa convocada por la gerencia de entonces, tras la finalización del noticiero que se emitía en la fusionada Televisora del Oeste y Rawson Cable, convertida en Supercanal; donde me desempeñé como cronista y conductora de los noticieros desde el año 1993 hasta 1999. En marzo de ese año empecé en Canal 8 como productora de noticias. No hacía cámara, ni entrevistas; mucho menos conducción alguna. El paso de los días y las necesidades del canal me llevaron a ser reportera y conductora solamente en los reemplazos del personal que tomaba vacaciones o empezaba alguna licencia. Casi de manera inmediata pasé a la crónica y registro de noticias y me convertí en reportera de calle; después con los años, llegó la conducción del Noticiero.













A partir de esa puesta en pantalla, el Canal me confió la conducción y producción de las dos ediciones de noticias del día, a la que luego se sumarían la Medianoche, la mañana y el fin de semana. En todas ellas estuve en la conducción y producción.













El Canal lanzó también programas de actualidad y política, un programa magazine "Tal como somos", que se emitía desde las 11 de la mañana a comienzos de este siglo y en todos ellos estuve, incluido los reemplazos en el programa de la tarde "Mujer 2000".













No hubo programa especial o transmisión destacada que en estos 20 años no haya estado en la misma labor y responsabilidad. De la programación en vivo y de todo lo producido por el Canal, estuve en todas y en todos los horarios como lo consigné.









Este repaso me lleva solo a decir ¡GRACIAS!, mi trayectoria profesional no sería sin Canal 8, no podría haber logrado jamás mi experiencia sin la confianza de la empresa que nunca me la retiró, ni aun hoy ante mi partida. Y aquí quiero dedicar un párrafo en especial al Gerente Pedro Leonard, la persona que sin conocerme y en momentos de turbulencia renovó mis credenciales frente a la Jefatura de Prensa y hoy me entrega todas las herramientas para culminar este hermoso ciclo.









Eso no lo olvidaré jamás, como no olvidaré su gestión para que yo obtenga el mayor beneficio y su templanza para seguir el paso a paso de la transición ante mi partida.









Es Pedro Leonard el que me dijo "aquí están las puertas abiertas para que produzcas lo que quieras" y es lo que haré. Esta decisión es personal y la gerencia buscó en todo momento que la deponga y permanezca en el equipo de todos los días y esa actitud tan valiosa lo describe. ¡Gracias infinitas querido Pedro! incluso por permitirme este modo de despedida.









Aquí he sido inmensamente feliz. Crecí en lo profesional y en lo humano. Soy mejor persona por el contacto con seres impresionantes del staff de periodistas, camarógrafos, editores y técnicos; profesionales intachables y comprometidos que hacen cada día un producto que resulta elegido por la gente, ustedes, nuestros televidentes que firman cada día el contrato de aceptación. Es el equipo del canal y sanjuan8.com el mejor equipo del mundo y no es una exageración; el trabajo y sus resultados lo avalan. Frecuentemente digo que ellos me tiraron siempre el centro y yo solo tuve que convertir el gol, unos verdaderos genios. Eso es trabajo en equipo, que completa el área de Recursos Humanos, Comercial y Administración; el personal de limpieza, maquillaje y guardias cuyo trabajo lo único que permitió es que yo siempre brillara. Me emociona escribirlo.









Quiero agradecer profundamente a Cecilia Zunino y Juan Pablo Candisano, a partir de ahora integro ese equipo con una productora en San Juan para iniciar este nuevo camino cuyo desafío me pone en otro lugar, aún más emocionante que el que viví en este tiempo. "Los Tesoros de San Juan" me permitieron descubrir un gran potencial de nuestra gente.









Gracias a Grupo América, la firma me dio trabajo durante 20 años y hoy me entrega una salida por la puerta grande. Lo llevaré en mi corazón de por vida.









A mi familia, por su apoyo permanente en incondicional.

Queridos amigos: AQUÍ ME QUEDO. Desde otro lugar, con nuevos desafíos y con el objetivo de entregar producciones de calidad y al lado de la gente. ¡A ustedes, MUCHAS GRACIAS!; si no hubiese sido por la gente, nada de lo descripto hubiese sido posible, ustedes me aceptaron y con el pulgar en alto escribieron la historia laboral más importante de mi vida.









Solo me resta decirles que "HAY EQUIPO", 55 años de este canal no han sido en vano y ahora se vienen tiempos de crecimiento, desarrollo y proyección que demostrarán por qué Canal 8 es el canal de la gente, el canal de San Juan.









Este canal me dio todo: alegrías, tristezas, broncas, angustias y adrenalina todos los días y las 24 horas. Me formó y soy una convencida que lo que aprendí me eleva y a la vez me protege, también lo que di es hoy consecuente con mi salida, pero básicamente todo eso me dio gran felicidad.









Les digo hasta siempre, hasta cada momento. Nos encontraremos en cada hecho, en cada polémica y en el apasionante mundo del periodismo, que transformé en mi modo de vida.