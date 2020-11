Para apurar el sistema de cargas de los PCR incorporaron a profesores de Educación Física

Mientras los casos de COVID-19 casi alcanzan los 7 mil acumulados y debido a la masiva concurrencia de hisopados de PCR en los diferentes centros de salud y la demora que se dio en la entrega de los resultados superando los 15 días, es que se decidió tomar una nueva medida. Con la mirada puesta en la rapidez de la entrega y carga del resultado de los test es que desde hace algunos días se incorporó más personal para esa función que generó miles de quejas.

En este sentido, Mónica Jofré jefa de Epidemiología, dijo en la conferencia de prensa del Ministerio de Salud del día viernes que se agregó más personal de salud como algunos trabajadores del Vacunatorio Provincial y a profesores de Educación Física. “Queremos ponernos al día, pero hay que tener en cuenta que los casos aumentan diariamente”, dijo la funcionaria.

Por otro lado, explicó que para dar el alta médica no se está realizando hisopados y explicó que se tiene en cuenta si la persona presenta síntomas o no al día 10. “Se ha comprobado que los casos positivos en su día décimo ya no contagian y por ello si se encuentran sin síntomas durante 72 horas se les da el alta”.