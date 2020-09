Aprovechó el cierre de Caucete, se quedó en la casa de su ex y la intentó ahorcar

Se trata de un hombre que gozaba de salidas transitorias. A la fuerza se quedó en la vivienda de la madre de sus hijos y la golpeó durante días. Luego le robó el dinero de una plan social y la amenazó: “Si me denunciás te corto la cara. Te busco y te mato”.

La golpeó, la insultó, la ahorcó y le robó dinero. Ese podría ser el resumen de dos semanas de infierno que padeció una mujer y sus dos hijos en Caucete. El caso fue denunciado hoy por la víctima que relató que su expareja aprovechó la salidas transitorias para llegar hasta su casa y con la excusa del cierre del departamento la obligó a hospedarlo.

Se trata de Cristian Flores, un hombre que cumplía una pena en el Servicio Penitenciario de Chimbas y llegó hasta el Este de San Juan con la excusa de visitar a sus hijos. En ese periodo de tiempo, autoridades sanitarias detectaron el brote en la zona caucetera y cerraron el municipio. Es así que al agresor obligó a la madre de sus hijos a que le un lugar para dormir.

Pero, no todo quedó ahí. Tras días de insultos y agresiones psicológicas hacia su ex, durante la mañana de este martes la ahorcó hasta dejarla sin aire. Los gritos fueron escuchados por una de las hija de 12 años que intentó ayudarla.

Flores golpeó a la niña que terminó contra el piso. Luego de eso le robó el dinero de un plan social que tenía en su bolso y la amenazó: “Si no sos mías no serás de nadie. Si me denuncia te cortó la cara y te mato”, fueron las últimas palabras que el agresor dijo.

Fue ahí, que la mujer salió con sus hijos y lo denunció en la Comisaría 9ª de Caucete. Los funcionarios policiales se dirigieron junto a la damnificada hasta el domicilio de calle Juan Colón, y sorprendieron a Cristian Flores en el interior de la vivienda y fue así que lograron la aprehensión de este sujeto que quedó acusado por el delito de lesiones (dos hechos: a su pareja y a su hija), amenazas (a su pareja) hurto simple y desobediencia a una orden judicial.

Si sos víctima de violencia de género podés pedir ayuda al 911 o a la Comisaría de la Mujer 4-280378