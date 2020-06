Tras la aprobación de la Ley de Alquileres, apuntan a la Defensoría del Inquilino

Ayer, el Senado aprobó la Ley de Alquileres y desde la Asociación de Inquilinos de la provincia celebran el éxito de este trabajo que vienen realizando desde hace casi cinco años. El siguiente paso, será impulsar la creación de la oficina que defienda los derechos de los locatarios.

“Estamos contentos, hace 36 años no tenemos una ley de alquileres que sea un poco más justa para los inquilinos”, dijo Víctor Bazán, representante de la Asociación.

A partir de este gran paso que se concretó, buscarán continuar profundizando los derechos de los locatarios. “La situación de los inquilinos está complicada. La pandemia puso de manifiesto la realidad del sector que no tiene vivienda y hay mucho por avanzar. La Defensoría del Inquilino no está en la provincia y existe en otras partes del país, para actuar, por ejemplo, en los desalojos que se están presentando, en los cortes de servicio y un montón de suspicacias que se están tomando mientras la gente está endeudándose y no puede pagar los alquileres. Es una cuestión secundaria, pero necesaria: tenemos una ley y también necesitamos alguien que la defienda”, subrayó Bazán.