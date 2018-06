Aprender de los niños

Esta semana tuvimos otro llamado de atención. Juan Cruz, un niño de 13 años nos dejó maravillados por su actitud solidaria. La muerte de su mejor amigo lo llevó a organizar una colecta que generó adhesiones y una vez más, nos invita a reflexionar.





Si no lo hubiese hecho Juan Cruz, difícilmente se habría logrado tanta aceptación en la gente y tantas adherencias para comprar un pollo asado. Esa fue la elección pero más allá de ese alimento; lo que hubiese decidido vender lo hubiera vendido para ayudar a la mamá de Tobías que de un momento a otro se quedó sin su hijo y su marido. La fatalidad la sorprendió y su vida cambió para siempre.





Juan Cruz no lo dudó ni un instante, de hecho, al decir por sus propias palabras: "algo tenía que hacer para ayudar"... más aún cuando después del siniestro vial en el que murieron el niño y su padre les robaron todo lo que tenían en la camioneta. Los Guevara vivían en el Lote Hogar 30, en Rivadavia. Ahora la mamá se mudó a Villa Seminario. Gabriel se las rebuscaba para mantener a su familia y volviendo de San Luis, a donde había ido a comprar ropa y calzado para vender acá, encontró el peor de los desenlaces. Un auto se cruzó de carril y colisionó de frente con su Fiorino. Él y Tobías, su hijo de 13 años, fallecieron de inmediato. Pero a esa desgracia le siguió que en medio de la tragedia le robaron la mercadería que había en el vehículo.





Qué paradoja y que contraste... por un lado; desalmados que ni siquiera se apiadaron de la muerte y les llevaron su sustento, y por otro; niños que organizaron una gran parrillada para ayudar. En definitiva eso es lo que se nos presenta en la vida siempre; dos caminos, dos realidades y una decisión en cada uno de nosotros que se dirime entre los dos. Lo llamativo del caso es que la mayoría de las veces el camino de la solidaridad y el bien va de la mano de niños, no de adultos; cuando en verdad debería ser a la inversa.





La vida está llena de chicos como Nicanor en el Quinto Cuartel o de Juan Cruz en el Lote Hogar 30; que despojados de cualquier especulación se ven movilizados para ayudar al prójimo; sin mirar cuántas son sus propias necesidades, sin mirar cuántas barreras podrían aparecer; solo mirando cual es el objetivo y andar hacia él con absoluta pureza.





Al ejemplo debo sumar a cientos de niños que semanalmente asisten y pertenecen a los diferentes grupos de Bomberos Voluntarios de San Juan. Solo hay que ver en sus caras el orgullo por "pertenecer" a la agrupación que tiene como fin único aprender a ayudar al otro. Los actos de ayer en su día reflejaron ese sentimiento.





Qué mensaje tan rotundo y categórico nos dejan a los adultos. Ha sido necesario que pequeños infantes con su accionar nos muestren dónde estamos parados y dónde ponemos nuestra energía.





Nosotros somos quienes tenemos la obligación y la responsabilidad de dejarles un presente y futuro digno; y si miro los resultados de esa obligación me encuentro con varias materias pendientes y una de ellas es la materia de la moral y la solidaridad. Nuestra crisis no solo es económica y tal vez ésta sea el resultado de ese largo camino recorrido en nuestra historia donde la moral ha estado ausente en la gran mayoría de nuestros actos. Nos la hemos pasado echándole la culpa a otro, al que estuvo antes, al que vendrá y por las dudas nos victimizamos antes de que nos culpen a nosotros mismos. Nuestros hijos nos están haciendo un gran llamado de atención y lo hacen con su ejemplo, porque la manera en que se desempeñan nos enrostra nuestras falencias, nuestras carencias y nuestras fallas. Lo peor de todo es que no lo reconocemos y seguimos buscando culpables en todas partes.





Es momento de mirar nuestra vida, observar nuestro entorno y hacernos cargo porque lo que nos pasa es fruto de nosotros mismos. Vaya incongruencia; los que se supone deben ser el reflejo de nuestro accionar son los que cambian el eje, dan vuelta el relato y nos entregan la más absoluta muestra de amor. Es una piña en la frente... ojalá nos haga reaccionar.