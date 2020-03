Analizan tres nuevos casos sospechosos en San Juan: un matrimonio y su hija

Durante la noche del miércoles, se notificaron tres nuevos casos sospechosos en San Juan, según los datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Salud.

Se trata de una familia (un matrimonio y su hija) que llegó durante el fin de semana de Chile y que comenzaron a experimentar síntomas. Según manifestó Mónica Jofré, cumplen con la definición de "caso sospechoso", por lo que se les realizaron los estudios y fueron enviados al Malbran.

De los tres, la madre quedó internada, por su estado delicado, pero el padre y la hija fueron trasladados al domicilio para que continúen con el aislamiento allí. "Los resultados estarán la semana que viene", confirmó Jofré.

En tanto, la jefa de Epidemiología se refirió al caso de la paciente que llegó de Estados Unidos, ingresando entre los casos sospechosos, pero en buen estado de salud. "Es vergonzoso el audio que fue difundido ayer desde el hospital, cuando lo primero que tenemos que hacer es cuidar a ese paciente. No es cierto que le haya dado positivo el análisis de coronavirus", aclaró.

En este sentido, explicó que en San Juan "no hay estudios que puedan establecer si es coronavirus o no. Por eso se envían los estudios. No se puede determinar esto acá".