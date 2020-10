La amenazó con un cuchillo y la obligó a mantener sexo, pero la justicia avanza sobre otro delito

Un grave caso de sometimiento, violencia y amenazas llegó después de dos años a la Sala I, de la Cámara Penal para ser juzgado. Un hecho en el cual intervino Flagrancia, pero debido al grave contexto de violencia de género terminó siendo investigado en la justicia ordinaria, pero que podría terminar con un acusado de violación, privación ilegítima de la libertad y coacción en libertad.

El caso ocurrió en el 2018 y en ese momento una mujer, madre de una nena de 8 años vivió un calvario que terminó en una noche de octubre con ella amenazada, privada de la libertad y obligada a mantener relaciones sexuales con su pareja. En ese momento, el agresor manifestó estar celoso de otra persona y por ello agarró un cuchillo tipo carnicero y amenazó con quitarse la vida si su pareja no mantenía relaciones sexuales. Además expresó: “Si no sos mía no serás de nadie” y después de “insistir” logró someter a su pareja.

La mujer estuvo encerrada toda la noche junto al acusado y fue su madre quien entregó una copia de llaves para que personal policial pueda ingresar al domicilio y liberar a la mujer. En ese momento, la víctima detalló que había sido abusada, amenazada con un cuchillo y agregó que estuvo cautiva toda la madrugada junto a su agresor.

Este relato también fue acompañado por varios vecinos que advirtieron que la mujer era víctima de violencia de género y que sabían de los maltratos a los que era sometida; además explicaron que el acusado era un “vago” que no trabajaba.

Luego en sede judicial, según relató a este diario la fiscal Marcela Torres todos los testimonios cambiaron a favor del acusado y la víctima explicó que sólo había recibido amenazas con un cuchillo en mano para mantener relaciones sexuales y justamente se valieron de ese testimonio para que el agresor que lleva detenido 2 años en el Penal de Chimbas pueda quedar libre y solo se le impute el delito de coacción.

“Mantuvo una relación sexual consentida, porque quería que el agresor se fuera. En la situación hubo un cuchillo, pero la presunta damnificada aseguró que no fue violada.”, argumentó Marcela Torres a este diario. Además, expresó que los vecinos cambiaron el relato y declararon que el acusado era una excelente persona y por ello es que se obvió el contexto de violencia de género y ahora se podría beneficiar al acusado.

"No todas las denuncias por abuso sexual son reales"
Fiscal, Marcela Torres

“El Código Penal da la tipificación para que se encuadre en este delito”, explicó la fiscal, quien además se valió de que cuando una mujer no quiere mantener relaciones sexuales puede decir que “NO”. Ahora resta esperar la resolución del juez Martín Heredia Zaldo quien deberá resolver si acepta o no el planteo de la defensa y de la Fiscal.