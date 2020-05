Alumnos de la Laguna de Guanacache recibieron guías pedagógicas

El ministro de Educación, Felipe De Los Ríos, tras el contacto con el cacique huarpe José Díaz de la comunidad “Aguas Verdes” de Las Lagunas de Guanacache, en Sarmiento, envió una partida de guías pedagógicas y cuadernillos de Nación para los alumnos de los pueblos originarios que están escolarizados, quienes en su gran mayoría asisten a la Escuela Albergue Domingo French. De esta manera, se garantiza su derecho a educarse en igualdad de oportunidades ante la emergencia sanitaria.

Maestra, directora y personal del Ministerio de Educación cambiaron la rutina; en lugar de esperar a los chicos en el aula suben a movilidades recorriendo grandes distancias para poder llegar a cada una de las viviendas de los chicos que viven en zonas rurales que no poseen conectividad para entregarles el material pedagógico dando continuidad a las trayectorias escolares. Bajo estricto protocolo de prevención sanitario, visitaron los hogares dejando las guías, orientándolos sobre cómo debían trabajar. Además se les consultó a las diferentes familias como se encontraban, cómo organizaban las rutinas diarias entre las tareas de la casa, escolares y el juego.

Objetivo de las guías impresas

Las guías no reemplazan a la escuela, las clases, ni a los docentes. Es una alternativa para mantener a los chicos en contacto con la escuela, con los conocimientos, sobre todo, con otra forma de aprendizaje. Con el fin de que el trabajo que hagan en casa guarde continuidad con lo que venían haciendo en la escuela y pueda ser reforzado cuando se reinicie el ciclo lectivo. Pero esencialmente se busca generar una dinámica familiar de acompañamiento, que se había perdido y al estar la "familia" en casa por la cuarentena se puede restablecer.

El objetivo es mantener el proceso educativo con el acompañamiento de las políticas públicas, primando el rol del Estado en el cuidado de fortalecimiento de la personalidad, aptitudes, el desarrollo psicofísico y emocional, en esta compleja situación por la pandemia de COVID-19.

El Ministerio de Educación, con el propósito de mantener la formación integral educativa de calidad, implementó diversas acciones como “Nuestras Aulas en Línea” para mantener el vínculo con los estudiantes a través del sistema on line. Y especialmente elaboró estrategias de contención para los alumnos que no tienen conectividad a través de las guías pedagógicas impresas. La tarea no fue sencilla, pero se contempló la realidad y posibilidades con las que cuentan las familias de los alumnos.

Modalidad de entrega

Las guías pedagógicas son llevadas a cada uno de los hogares de los estudiantes por personal del Ministerio de Educación debidamente identificado y equipado con los elementos indicados en el marco del protocolo de prevención sanitaria por el coronavirus. A los alumnos se les entregan las guías pedagógicas impresas elaboradas por los educadores locales, los cuadernillos del programa nacional "Seguimos Educando" y un instructivo de prevención sanitaria contra el COVID-19 enviado por Nación.

Se confeccionó un cronograma con el listado de cada uno de los alumnos sin conectividad de los departamentos de Iglesia, Calingasta, Valle Fértil y Jáchal, sumando también algunos distritos de Sarmiento, Caucete, 9 de Julio, 25 de Mayo, entre otros. Cada uno de los estudiantes recibieron sus guías pedagógicas impresas.