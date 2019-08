Alumnos de la Boero desempeñarán tareas en Control Operativo de Infraestructura

Por primera vez y través de un convenio con el Ministerio de Educación, alumnos del último año de la secundaria harán sus prácticas profesionalizantes en la Dirección de Control Operativo dependiente del Ministerio de Infraestructura. Se trata de siete alumnos de la EPET N° 1 "Rogelio Boero" que cursan una materia definida por su responsable, profesor Carlos Petrignani, como "netamente práctica". Ellos comienzan a hacer prácticas en la escuela haciendo mantenimiento edilicio. Luego tienen una segunda parte donde se desempeñan en empresas privadas o instituciones gubernamentales. El objetivo es que conozcan un ámbito laboral, jefes y compañeros distintos a los que tienen en la escuela. Así pueden adentrarse en el mundo del trabajo", explicó el profesor a cargo.

El director de Control Operativo, Andrés Sastriques, quien tendrá a cargo los siete estudiantes, informó que cinco de ellos se desempeñarán en el Centro Cívico, uno en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson y uno en el Estadio San Juan del Bicentenario. Respecto a las tareas, Sastriques detalló: "Los chicos, que se recibirán en su escuela como técnicos electromecánicos, nos van a acompañar 4 meses y estamos seguros de que trabajaremos a la par. Estarán guiados por los encargados de las áreas de ascensores, electricidad y climatización".

Respecto a las sensaciones de los alumnos, el profesor Petrignani dijo que existe cierto nerviosismo al imaginarse en una situación laboral. "Ellos tienen un poco de miedo de no saber hacer las cosas. Tienen todos los conocimientos pero cuando están en otro ámbito laboral que no es la escuela, les genera nerviosismo. De igual modo, es bueno y lógico que tengan cierta preocupación porque hará que tengan cuidado y estén atentos". En este sentido, Lucas Castro, estudiante de 18 años estará en el Estadio del Bicentenario y comentó que a pesar de los nervios, gana la expectativa: "Me siento nervioso pero tengo mucha expectativa. Mi meta es aprender mucho porque esto me gusta. Quiero conocer cómo tratar a las personas y cómo comunicarme".

Al hacer un breve balance de las implicancias de recibir a estudiantes secundarios en las reparticiones del Ministerio de Infraestructura, María Laura Cataldo, responsable del área de Recursos Humanos, detalló que la experiencia resulta beneficiosa para ambas instituciones. "Los alumnos van a poder profundizar los conocimientos adquiridos en el ámbito escolar y nuestras reparticiones van contar con personal idóneo para realizar sus tareas". Además agregó: "Nos gustó mucho el proyecto porque es rápido de implementar ya que el Ministerio de Educación tiene el proceso muy aceitado".

Finalmente, Cataldo expresó que desde el Ministerio se trabaja en la implementación de prácticas similares en las direcciones provinciales de Vialidad y Espacios Verdes.